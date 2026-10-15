MasterChef’te dokunulmazlık kazanan takım 15 Ekim 2026! MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye 2026’da haftanın yeni dokunulmazlık oyunu, yarışmacılar arasında rekabeti artırıyor. 15 Ekim Perşembe akşamı ekrana gelen bölümde kırmızı ve mavi takım, dokunulmazlığı kazanarak haftanın kritik aşamasında avantaj elde etmek için mücadele ediyor. Takımların hazırladığı yemekler, şeflerin değerlendirmesiyle karşılaştırılırken yarışmacılar en iyi performansı ortaya koymaya çalışıyor. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Ekim 2026 dokunulmazlık oyununda hangi takım başarılı oldu?

15 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIK KAZANAN TAKIM KİM?

15 Ekim 2026 MasterChef’te dokunulmazlık kazanan takım mavi takım olduğu iddia ediliyor.

15 EKİM MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

15 Ekim 2026 MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı birazdan belli olacak.

14 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

14 Ekim 2026 MasterChef’te ödül oyununu kazanan takım kırmızı oldu. MasterChef 2026 ödül oyununu kazanan yarışmacı Ayşe oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)