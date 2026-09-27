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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 23:07
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 23:07

MasterChef’te Mehmet Şef’in dana şaşırma tarifini denedim! Et gerçekten lokum gibi oldu!

Mehmet Şef’in dana şaşırma tarifini görünce ben de mutfağa girip denemek istedim. Dana etini pişirirken en büyük beklentim sertleşmeden, içi sulu ve yumuşak bir sonuç almaktı. Hazırlık aşamasında birkaç küçük detaya dikkat edince işin düşündüğüm kadar zor olmadığını gördüm. Mehmet Şef’in dana şaşırma tarifini merak edenler için, evde uygulanabilecek püf noktalarını ve benim denediğim yöntemleri tek tek anlattım.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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MasterChef’te Mehmet Şef’in dana şaşırma tarifini denedim! Et gerçekten lokum gibi oldu!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 23:07
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 23:07

Dana eti pişirirken benim için en zor kısım, etin kuruyup sertleşmemesini sağlamak. ’in dana şaşırma tarifini denerken özellikle bu noktaya dikkat ettim. Eti hazırlayıp tavaya aldığım anda mutfağa yayılan koku iştah açıcıydı. Ben bu tarifi hazırlarken en çok da etin lezzetinin sade şekilde öne çıkmasını sevdim. Peki, dana şaşırma nasıl yapılır, dana eti nasıl yumuşak pişirilir? Mehmet Şef’in tarifini evde denemek isteyenler için detayları anlatıyorum.

MEHMET ŞEF’İN DANA ŞAŞIRMA TARİFİ

Gerekli malzeme:

Et İçin Malzemeler

  • Dana fileto
  • Kuyrukyağı
  • Soğan
  • Tütsülenmiş toz biber
  • Taze zencefil
  • Sarımsak
  • Toz kırmızı biber
  • Karabiber
  • Tuz
  • Zeytinyağı
  • Biber salçası
  • Domates

Sebze Püresi İçin;

  • Patates
  • Kereviz
  • Kereviz yaprağı
  • Ispanak
  • Sarımsak
  • Soğan
  • Tereyağı
  • Tuz,karabiber
MasterChef’te Mehmet Şef’in dana şaşırma tarifini denedim! Et gerçekten lokum gibi oldu!

Kaymaklı Acı Kulaklı Mardin Pilav İçin;

  • Mardin bulguru
  • Kaymak
  • Kuzu kulağı
  • Kurusoğan
  • Sarımsak
  • Tereyağı
  • İlikli kemik suyu
  • Tuz,karabiber

Sos İçin;

  • Domates
  • Kapya biber
  • Sarımsak
  • Tane karabiber ,tuz
  • Tatlı ekşi sos

Lavaş İçin ;

  •  Un
  • Su
  • Tuz

Servis İçin ;

  • Kale yaprağı
  • Köy biberi

DANA ŞIMARMA NASIL YAPILIR?

Etin hazırlanışı

Dana filetolarını ve kuyruk yağını doğrayın. Filetoları zeytinyağı, rendelenmiş soğan suyu, biber salçası, rendelenmiş domates, sarımsak, taze zencefil, tütsülenmiş biber, toz biber, karabiber ve tuzla lezzetlendirin. Kuyruk yağlarını ayrı bir yerde bekletin. Etler sosun içinde yeterince dinlendikten sonra şişlere iki parça bonfile ve bir parça kuyruk yağı olacak şekilde dizin.

MasterChef’te Mehmet Şef’in dana şaşırma tarifini denedim! Et gerçekten lokum gibi oldu!

Sebze Püresi hazırlanışı:

Patatesi ve kerevizi küp şeklinde doğrayıp tuzlu suda iyice yumuşayana kadar haşlayın. Ayrı bir tavada ince doğranmış soğanı ve sarımsağı tereyağıyla kavurun. Üzerine kereviz yapraklarını ve ıspanağı ekleyip yalnızca solana kadar pişirin. Haşladığınız patatesi ve kerevizi süzüp geniş bir kaba alın. Kavurduğunuz sebzeleri üzerine ekleyin. Tuz, karabiber ve biraz tereyağı ilave edin. Tüm malzemeleri püre hâline getirin ve pürüzsüz bir kıvam elde etmek için ince telli süzgeçten geçirin.

Kaymaklı Acı Kulaklı Mardin Pilav hazırlanışı:

İnce doğranmış kuru soğanı ve sarımsağı tereyağıyla kavurun. Yıkanmış bulguru ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak ilikli kemik suyu ilave edin. Tuz ve karabiberi ekleyip tencerenin kapağını kapatın ve bulgur suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra ince doğranmış kuzu kulağını ve kaymağı ekleyip karıştırın.

MasterChef’te Mehmet Şef’in dana şaşırma tarifini denedim! Et gerçekten lokum gibi oldu!

Sosun hazırlanışı:

Domatesleri rendeleyin. Kapya biberleri közleyip kabuklarını soyun. Sarımsağı tereyağıyla hafifçe kavurun. Domatesleri ve kapya biberleri ekleyip kısık ateşte pişirin. Tane karabiberi ve tuzu ilave edin. Karışımı blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin. Son olarak birkaç kaşık tatlı ekşi sos ekleyip karıştırın.

MasterChef’te Mehmet Şef’in dana şaşırma tarifini denedim! Et gerçekten lokum gibi oldu!

Lavaşın hazırlanışı:

Unu yoğurma kabına alıp tuzu ekleyin. Suyu yavaş yavaş ilave ederek yumuşak ancak ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamuru bezelere ayırıp ince bir şekilde açın. Açtığınız hamurların iki tarafını da tavada pişirin.

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ETİKETLER
#kapya biber
#mehmet şef
#Yemek Tarifleri
#Dana Şaşırma
#Mardin Pilavı
#Dana Fileto
#Mavi Kadin
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