Ben kavurmayı böyle yaptığımda et kuru kalmadı! MasterChef Rize kavurma tarifi

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İstanbul
Rize kavurma denildiğinde benim aklıma ilk olarak yumuşacık et ve tabağın dibinde kalan o nefis su geliyor. Klasik et kavurmadan biraz farklı bir havası var. Kavurmayı yaptığımda en çok etin kıvamına dikkat ediyorum. Kaşığa kolayca gelen, ağızda dağılan bir et ortaya çıkıyor. Rize kavurma nasıl yapılır diye merak edenler için şimdi işin mutfaktaki kısmına geçebiliriz. Tarifin püf noktaları da burada başlıyor.
Gerekli malzeme:
• 1 Kg Yağsız Dana Kuşbaşı Et
• Yarım Çay Bardağı Sıvı Yağ
• 1 Adet Soğan
• 3 Diş Sarımsak
• 1 Tatlı Kaşığı Tuz
• 1 Çay Kaşığı Karabiber
• 3 Yemek Kaşığı Tereyağı
• Su
Karadeniz’in sevilen lezzetlerinden olan bu kavurmayı hazırlarken sığır eti, yani dana eti kullanabilirsiniz. Ben kavurma yaparken etin çok yağsız olmamasına dikkat ediyorum.
Bir miktar yağ dokusu, uzun pişirme sırasında etin daha yumuşak ve lezzetli kalmasını sağlıyor. Kuşbaşı doğranmış dana eti bu tarif için oldukça uygun.