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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 21:34
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 21:36

Ben kavurmayı böyle yaptığımda et kuru kalmadı! MasterChef Rize kavurma tarifi

Rize kavurmayı ilk kez yapacaklara söyleyeyim; tarifin en güzel tarafı malzeme listesinin kısa olması. Eti tencereye alıp biraz sabırla pişirdiğinizde kendi suyunu bırakıyor, sonra o suyu yeniden çekerek yumuşacık bir kıvama geliyor. Peki, Rize kavurma nasıl yapılır, etin lokum gibi olması için nelere dikkat etmek gerekiyor?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Ben kavurmayı böyle yaptığımda et kuru kalmadı! MasterChef Rize kavurma tarifi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 21:34
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 21:36

Rize kavurma denildiğinde benim aklıma ilk olarak yumuşacık et ve tabağın dibinde kalan o nefis su geliyor. Klasik et kavurmadan biraz farklı bir havası var. Kavurmayı yaptığımda en çok etin kıvamına dikkat ediyorum. Kaşığa kolayca gelen, ağızda dağılan bir et ortaya çıkıyor. Rize kavurma nasıl yapılır diye merak edenler için şimdi işin mutfaktaki kısmına geçebiliriz. Tarifin püf noktaları da burada başlıyor.

RİZE KAVURMA TARİFİ

Gerekli malzeme:

• 1 Kg Yağsız Dana Kuşbaşı Et

• Yarım Çay Bardağı Sıvı Yağ

• 1 Adet

• 3 Diş

• 1 Tatlı Kaşığı Tuz

• 1 Çay Kaşığı Karabiber

• 3 Yemek Kaşığı

• Su

Ben kavurmayı böyle yaptığımda et kuru kalmadı! MasterChef Rize kavurma tarifi

RİZE KAVURMA NASIL YAPILIR?

  • Önce tencereyi güzelce ısıtıyoruz. Tencere iyice kızınca sıvı yağı ekleyip kuşbaşı doğradığımız etleri içine alıyoruz. Etlerin tamamını bir anda mühürlemeye çalışmak yerine, yarısının renk alması yeterli. Sonra etleri hafifçe kenarlara çekip ortada küçük bir boşluk açıyoruz.
  • Soğanın kabuğunu soyup bütün halde tam ortaya yerleştiriyoruz. Üzerine tuz, karabiber ve sarımsağı ekliyoruz. Tereyağını da bırakıp soğanın yaklaşık yarısına gelecek kadar su ilave ediyoruz.
Ben kavurmayı böyle yaptığımda et kuru kalmadı! MasterChef Rize kavurma tarifi
  • Şimdi kapağı kapatıp ocağı kısıyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca ağır ağır pişmesini bekliyoruz. Bu aşamada eti sürekli karıştırmaya gerek yok; bırakın kendi halinde yumuşasın.
  • Düdüklü tencere kullanacaksanız aynı işlemleri uygulayıp kapağı kapattıktan sonra yaklaşık 40 dakika pişirmeniz yeterli. Pişen kavurmayı sıcağı sıcağına servis ediyoruz. Yanına pilav veya sıcak ekmek de çok yakışıyor. Afiyet olsun!

RİZE KAVURMASINI HANGİ ETLE YAPARSAM GÜZEL OLUR?

Karadeniz’in sevilen lezzetlerinden olan bu kavurmayı hazırlarken sığır eti, yani dana eti kullanabilirsiniz. Ben kavurma yaparken etin çok yağsız olmamasına dikkat ediyorum.

Ben kavurmayı böyle yaptığımda et kuru kalmadı! MasterChef Rize kavurma tarifi

 Bir miktar yağ dokusu, uzun pişirme sırasında etin daha yumuşak ve lezzetli kalmasını sağlıyor. Kuşbaşı doğranmış dana eti bu tarif için oldukça uygun.

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ETİKETLER
#sarımsak
#soğan
#Tereyağı
#Yemek Tarifleri
#Rize Kavurma
#Dana Kuşbaşı Et
#Mavi Kadin
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