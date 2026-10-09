Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını ilik nakli için arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz’ın ferritin değerinin çok düşük olduğu ve bu durumun nakli riskli hâle getirebileceği açıklandı. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle iki yıl boyunca doktor kontrolüne gidemeyen Hamid’in tedavisine yeniden başladığı, önümüzdeki birkaç yıl boyunca ilaç ve düzenli kan nakli sürecinin devam etmesi gerektiği belirtildi.

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HABERİN ÖZETİ Müge Anlı’ya çıkan Hamid Yorulmaz’ın sağlık durumuyla ilgili kötü haber! Değerleri düştü, ilik nakli bile riskli Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını ilik nakli için arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz’ın ferritin değerinin çok düşük olması nedeniyle ilik naklinin riskli hâle gelebileceği açıklandı. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle iki yıl doktor kontrolüne gidemeyen ve ilaçlarını kullanamayan Hamid Yorulmaz'ın sağlık durumu kötüleşti ve tedavisine yeniden başlandı. Ferritin değerinin çok düşük olması sebebiyle uygun donör bulunsa dahi ilik naklinin önümüzdeki birkaç yıl boyunca riskli olabileceği ifade edildi. Hastanede tedavi gören Hamid'e kan nakli yapıldığı ve bir ünite daha kan alacağı belirtildi. Doktorlar, Hamid'in ilaç tedavisine ve düzenli kan nakillerine devam etmesi gerektiğini, yaşam süresiyle ilgili kesin bir tahminde bulunulamayacağını açıkladı. Hamid Yorulmaz, canlı yayında moralinin iyi olduğunu ve kendisini daha dinç hissettiğini söyledi.

HAMİD YORULMAZ’IN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ SON GELİŞMELER

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle iki yıl boyunca doktor kontrolüne gidemeyen ve ilaçlarını düzenli kullanamayan Hamid Yorulmaz’ın sağlık durumu kötüleşti. Yeniden tedaviye başlayan Hamid’in ferritin değerinin çok düşük olduğu belirtildi. Doktorlar, bu durumun ilik naklini riskli hâle getirebileceğini ve riskin önümüzdeki birkaç yıl boyunca devam edebileceğini açıkladı.

Hamid’in ilaç tedavisini ve düzenli kan nakillerini sürdürmesi gerektiği ifade edilirken doktorlar, yaşam süresiyle ilgili kesin bir tahminde bulunulamayacağını vurguladı. Ayrıca uygun bir donörün iki yıl önce bulunmuş olması durumunda sürecin farklı ilerleyebileceği belirtildi.

MÜGE ANLI’DAN HAMİD YORULMAZ’IN TEDAVİ SÜRECİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Müge Anlı, bugünkü canlı yayında Hamid Yorulmaz’ın tedavi sürecine ilişkin son bilgileri paylaştı. İki gün boyunca hastanede tedavi gören Hamid’in ferritin ve kan değerlerinin ciddi seviyelere düştüğü, bu nedenle kendisine kan nakli yapıldığı belirtildi. Bir ünite daha kan alacağı açıklanan Hamid, canlı yayında moralinin iyi olduğunu ve kendisini daha dinç hissettiğini söyledi.

Anlı’nın aktardığı bilgilere göre Hamid’in ferritin değerinin çok düşük olması, uygun bir donör bulunsa bile ilik naklini önümüzdeki birkaç yıl boyunca riskli hâle getirebilir. Doktorlar, Hamid’in ilaç tedavisini aksatmaması ve düzenli kan nakillerine devam etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca genç adamın yaşam süresi hakkında kesin bir değerlendirme yapmanın doğru olmayacağı ifade edildi.

Hamid Yorulmaz’ın tedavi süreci ve ilik nakli ihtimaliyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Genç ismin sağlık durumuna ilişkin açıklamalar, önümüzdeki süreçte atılacak adımların önemini bir kez daha ortaya koyuyor.