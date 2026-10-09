Müge Anlı’ya katılan Hamit, Danilo Şef’in iş teklifini reddetti! TikTok’tan para kazanıyor

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İstanbul
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilik nakli olabilmek için biyolojik babasını arayan Hamit Yorulmaz, yaşadıklarıyla gündeme gelmişti. Genç Hamit’e destek olmak isteyen MasterChef’in ünlü şefi Danilo Zanna, kendisine iş teklifinde bulunmuştu. Ancak Danilo Şef’in teklifini kabul etmeyen Hamit’in şimdilerde TikTok’ta canlı yayın açarak para kazandığı ortaya çıktı. Hamit’in iş teklifini neden reddettiği ve sosyal medya yayınlarına yönelmesi merak konusu oldu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Hamit Yorulmaz’ın hikâyesini takip eden Danilo Zanna, genç adama destek olmak için harekete geçti. İzmir’in Balçova ilçesinde yeni bir restoran açmaya hazırlanan ünlü şef, Hamit’e burada çalışma fırsatı sunmak istedi. Müge Anlı, canlı yayında Danilo Zanna’nın “Hamit gelsin, isterse yanımda çalışsın” mesajını paylaştı.
Danilo Zanna’nın çalışma teklifine rağmen Hamit Yorulmaz’ın bu fırsatı değerlendirmediği belirtildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla tanınan Hamit Yorulmaz, TikTok’ta canlı yayın açmaya başladı. Yayın sırasında izleyicilerinin Hamit’e sanal hediyeler gönderdiği görüldü. Genç ismin sosyal medya yayınları, Danilo Zanna’nın iş teklifinin ardından gündeme geldi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşadıklarıyla gündeme gelen Hamit Yorulmaz, bu kez TikTok’taki görüntüleriyle dikkat çekti. Canlı yayın açmaya başlayan Hamit’e, yayın sırasında izleyicileri tarafından sanal hediyeler gönderildiği görüldü.
TikTok’ta canlı yayın yapan içerik üreticileri, platformun belirlediği koşullar kapsamında izleyicilerden gelen sanal hediyeler üzerinden gelir elde edebiliyor. Hamit’in yayınları da sosyal medyada konuşulurken, ne kadar kazanç sağladığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşadıklarıyla gündeme gelen Hamit Yorulmaz, Danilo Zanna’nın iş teklifi ve TikTok yayınlarıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Genç ismin yaşadıkları ve sosyal medyadaki görüntüleri, izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor.