Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilik nakli olabilmek için biyolojik babasını arayan Hamit Yorulmaz, yaşadıklarıyla gündeme gelmişti. Genç Hamit’e destek olmak isteyen MasterChef’in ünlü şefi Danilo Zanna, kendisine iş teklifinde bulunmuştu. Ancak Danilo Şef’in teklifini kabul etmeyen Hamit’in şimdilerde TikTok’ta canlı yayın açarak para kazandığı ortaya çıktı. Hamit’in iş teklifini neden reddettiği ve sosyal medya yayınlarına yönelmesi merak konusu oldu.

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HABERİN ÖZETİ Müge Anlı’ya katılan Hamit, Danilo Şef’in iş teklifini reddetti! TikTok’tan para kazanıyor Müge Anlı programında babasını arayan Hamit Yorulmaz'ın, şef Danilo Zanna'nın iş teklifini reddederek TikTok'ta canlı yayın açıp gelir elde etmeye başladığı ortaya çıktı. Hamit Yorulmaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilik nakli olabilmek için biyolojik babasını ararken gündeme gelmişti. MasterChef şefi Danilo Zanna, İzmir'in Balçova ilçesinde açacağı yeni restoranda Hamit'e çalışma fırsatı teklif etti. Hamit Yorulmaz, Danilo Zanna'nın sunduğu iş teklifini kabul etmedi. Hamit Yorulmaz'ın TikTok'ta canlı yayın açtığı ve izleyicilerden gelen sanal hediyeler üzerinden para kazandığı görüldü. Hamit'in bu yayınlardan ne kadar kazanç sağladığına dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

DANİLO ZANNA’DAN HAMİT YORULMAZ’A İŞ FIRSATI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Hamit Yorulmaz’ın hikâyesini takip eden Danilo Zanna, genç adama destek olmak için harekete geçti. İzmir’in Balçova ilçesinde yeni bir restoran açmaya hazırlanan ünlü şef, Hamit’e burada çalışma fırsatı sunmak istedi. Müge Anlı, canlı yayında Danilo Zanna’nın “Hamit gelsin, isterse yanımda çalışsın” mesajını paylaştı.

HAMİT YORULMAZ, DANİLO ZANNA’NIN İŞ TEKLİFİNİ REDDETTİ

Danilo Zanna’nın çalışma teklifine rağmen Hamit Yorulmaz’ın bu fırsatı değerlendirmediği belirtildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla tanınan Hamit Yorulmaz, TikTok’ta canlı yayın açmaya başladı. Yayın sırasında izleyicilerinin Hamit’e sanal hediyeler gönderdiği görüldü. Genç ismin sosyal medya yayınları, Danilo Zanna’nın iş teklifinin ardından gündeme geldi.

HAMİT YORULMAZ’IN TİKTOK CANLI YAYINLARI GÜNDEM OLDU

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşadıklarıyla gündeme gelen Hamit Yorulmaz, bu kez TikTok’taki görüntüleriyle dikkat çekti. Canlı yayın açmaya başlayan Hamit’e, yayın sırasında izleyicileri tarafından sanal hediyeler gönderildiği görüldü.

TikTok’ta canlı yayın yapan içerik üreticileri, platformun belirlediği koşullar kapsamında izleyicilerden gelen sanal hediyeler üzerinden gelir elde edebiliyor. Hamit’in yayınları da sosyal medyada konuşulurken, ne kadar kazanç sağladığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşadıklarıyla gündeme gelen Hamit Yorulmaz, Danilo Zanna’nın iş teklifi ve TikTok yayınlarıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Genç ismin yaşadıkları ve sosyal medyadaki görüntüleri, izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor.