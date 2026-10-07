Müge Anlı’da babasını arayan Hamid’in hikayesi Danilo şefi harekete geçirdi! MasterChef’in ünlü jürisinden iş teklifi

Müge Anlı’da geçtiğimiz haftalarda ilik nakli olmak için biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz’ın hikayesi herkesi derin bir üzüntüye boğarken geçtiğimiz günlerde program da yeni gelişmeler aktarılmış, Hamid’in biyolojik babası olabilecek kişi bulunmuştu. 18 yaşında mücadelesi devam eden Hamid’in yaşadıkları ünlü şef Danilo’yu da harekete geçirdi. İzmir’de yeni bir işletme açacağını ifade eden MasterChef’in ünlü jürisi Hamid’e iş teklifinde bulundu.

MÜGE ANLI’DA BABASINI ARAYAN HAMİD’İN HİKAYESİ DANİLO ŞEFİ HAREKETE GEÇİRDİ!

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ilik nakli için biyolojik babasını bulmak için başvuruda bulunan Hamid Yorulmaz’ın hikayesi tüm Türkiye’yi duygulandırdı. 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, doğduğundan beri “Akdeniz Anemisi” hastalığı ile mücadele ederken annesinin biyolojik baba hakkında konuşmaması günlerce gündemden düşmüyordu.

Ancak Müge Anlı’nın yayınları ihbar edilerek anne Nihal Beyit tutuklanarak cezaevine götürülmüş, orada da biyolojik baba için bir isim vermişti. Biyolojik baba olduğu belirtilen kişiyle canlı yayında konuşan Hamid Yorulmaz’ın tedavisi için harekete geçildi.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından hayata tekrardan tutunacak olan Hamid’e bugünkü yayında bir sürpriz meydana geldi. 18 yaşında daha genç olan Hamid Yorulmaz’ın küçük yaşlardan beri yaşadıkları tüm Türkiye’yi ayağı kaldırırken, Hamid’e destek olmak isteyenleri de teşvik etti.

Bu isimlerden biri de ünlü şef Danilo Zanna oldu. MasterChef programında jüri üyeliği yapan ünlü isim Hamid’in hikayesine kayıtsız kalamadı. Müge Anlı’ya ulaşarak Hamid’e destek olmak istediğini belirtti.

MASTERCHEF’İN ÜNLÜ JÜRİSİNDEN İŞ TEKLİFİ

MasterChef Türkiye programında jüri üyeliği yaparak ekranlarda yer alan ve izleycinin sempatisini kazanan ünlü şef Danilo Zanna, Hamid Yorulmaz’a destek olmak istediğini ifade etti. Öyle ki ünlü şef, İzmir’de açacağı yeni bir işletme için Müge Anlı’ya ulaşarak genç isme yardımda bulunmak istediğini ifade etti.

Ünlü şef Danilo Zanna, ‘Hamid’de isterse gelsin benim yanımda çalışsın’ dediğini ünlü sunucu Müge Anlı açıkladı. Hayata tekrardan tutunabilmesi için dört koldan yardım alan Hamid Yorulmaz’ın tedavisinde de yeni bir adım atıldı.

Program çıkışı hastaneye giderek gerekli işlemlerin ardından yeni bir sürece giren Hamid için uygun ilik bulunana kadar takip altında olacağını Müge Anlı aktardı.