Hamit’in hikâyesindeki sır perdesi, henüz 13 yaşındayken yaşadığı sağlık sorunu sırasında aralanmaya başladı. Tedavisi için yapılan araştırmalar, ailesiyle ilgili yıllardır bilinmeyen bir gerçeği gündeme getirdi. Talasemi hastası olan genç, bugün hayatını doğrudan etkileyen bu sorunun cevabını bulabilmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Peki Müge Anlı programındaki Hamit Yorulmaz kimdir? Hamit Yorulmaz hikayesi nedir

HAMİT YORULMAZ KİMDİR?

Hamit Yorulmaz, Torbalı'da dünyaya geldi. Doğuştan talasemi hastası olan genç, henüz üç yaşındayken annesi Nihal Beyit tarafından babasına bırakıldı. Bundan sonraki hayatında babaannesi ve dedesi önemli bir rol üstlendi.

Hamit, çocukluğundan itibaren kendisini büyüten büyükannesi ve büyükbabasının yanında yaşadı. Annesi ise daha sonra başka bir evlilik yaptı. Bu evlilikten bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Hamit, annesi ve kardeşiyle yıllar boyunca istediği yakınlığı kuramadığını anlattı.

HAMİT YORULMAZ HİKAYESİ NEDİR?

Hamit'in hayatındaki en önemli kırılma noktası 13 yaşında yaşandı. Talasemi nedeniyle sağlık durumu ağırlaşan genç, bir süre komada kaldı. Doktorlar, tedavisinin devamı için ilik naklinin gerekli olduğunu belirledi.

İlik nakli için aile bireyleri üzerinde araştırma yapılırken Hamit'in babası olarak bildiği kişiyle uyum sağlanamadı. Bunun üzerine DNA testi gündeme geldi. Yapılan inceleme sonucunda Hamit'in yıllardır babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı.

Bu gelişme, Hamit'in hayatında yeni bir soru işareti oluşturdu. Genç, biyolojik babasının kim olduğunu öğrenmek ve uygun ilik nakline ulaşabilmek için Müge Anlı'nın programına başvurdu.

“ANNEM ÖLÜMÜM PAHASINA BABAMIN KİM OLDUĞUNU SAKLIYOR”

Hamit, canlı yayında yaşadığı sürecin kendisi açısından ne kadar önemli olduğunu şu sözlerle dile getirdi: “Annem ölümüm pahasına babamın kim olduğunu saklıyor.”

Genç adamın iddiasına göre annesi, biyolojik babasının kimliği konusunda halen açıklama yapmıyor. Hamit ise hem geçmişine ilişkin gerçeği öğrenmek hem de tedavisi için gerekli olan ilik nakline ulaşmak istiyor.

Programda ele alınan olayda, annenin boşanma döneminde büyük oğlunu yanına aldığı, Hamit'in ise babası olarak bildiği kişinin yanında kaldığı bilgisi de gündeme geldi.

TALASEMİ TEDAVİSİ İÇİN ZAMANLA YARIŞIYOR

Hamit'in sağlık durumu nedeniyle düzenli olarak kan nakline ihtiyaç duyduğu belirtildi. Ancak zaman zaman uygun kan bulunması konusunda da sorun yaşadığı ifade edildi.

Genç, ilik naklinin kendisi için taşıdığı önemi şu sözlerle anlattı: “Ameliyat olmak zorundayım, ilik nakline ihtiyacım var. 19 yaşından sonra iyileşme ihtimalim azalıyor, fazla zamanım yok, tedavi olmak için önümde altı ay var.”

Bu nedenle biyolojik babasının bulunması Hamit açısından yalnızca geçmişine dair bir merak değil, tedavi sürecinin de önemli bir parçası olarak gündeme geliyor.

MÜGE ANLI EKİBİ GERÇEĞİ ARAŞTIRIYOR

Hamit Yorulmaz'ın hikâyesi, 28 Eylül tarihli Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alındı. Program ekibi, genç adamın biyolojik babasının kim olduğunu belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor.

Hamit'in önündeki en büyük soru ise gerçek babasının kim olduğu. Genç, bir yandan sağlık sorunlarıyla mücadele ederken diğer yandan ailesiyle ilgili yıllardır bilmediği gerçeğe ulaşmaya çalışıyor. Araştırmanın sonucunda biyolojik babasının kimliğinin belirlenip belirlenemeyeceği ise önümüzdeki bölümlerde netleşecek.