Yasemin Sakallıoğlu'dan ilginç Müge Anlı açıklaması! "Herkes gizliyor"

Sosyal medyada içerik üreticisi olarak adını duyuran sonrasında gösterileriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Yasemin Sakallıoğlu, bu kez Müge Anlı açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Tek kişilik gösterilerine tüm hızıyla devam eden ünlü komedyen, her sahnesiyle unutulmaz anlara imza atarken, magazin dünyasında da zaman zaman ses getiriyor. Katıldığı bir programda çarpıcı açıklamaları ve itiraflarıyla adından söz ettiren Yasemin Sakallıoğlu, Müge Anlı hakkında ilginç bir açıklama yaptı. Milyonlarca kişiyi kahkahaya boğan ünlü komedyen bu kez Müge Anlı'ya dair yaptığı itirafla magazin gündemine bomba gibi oturdu. Bakın Yasemin Sakallıoğlu, katıldığı programda Müge Anlı hakkında neler söyledi! İşte detaylar...

YASEMİN SAKALLIOĞLU KATILDIĞI PROGRAMDA MÜGE ANLI HAKKINDA KONUŞTU!

Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra başarılı komedyen kişiliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İlk başlarda içerik üreticisi olarak adını duyuran ünlü komedyen, sonrasında gösterileriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Kariyerinde birçok başarılı projeye imza atan Sakallıoğlu, verdiği gösterilerle de gündemden düşmüyor.

Başarılı komedyen kişiliğiyle adını duyuran Yasemin Sakallıoğlu, zaman zaman açıklamaları ve özel yaşantısıyla da magazin gündeminde yerini alıyor. Bu kez katıldığı programda yaptığı açıklamalarla ve itiraflarla adından söz ettiren ünlü komedyen, Müge Anlı hakkında söyledikleriyle de dikkatleri üzerine topluyor.

Her sahnesiyle unutulmaz gösterilere imza atmaya devam eden Yasemin Sakallıoğlu, Garaj YouTube kanalında yayınlanan 'Melis İşiten ile Zaten Şov' programına katıldı. Sadece sahnede değil, var olduğu her yerde sadece kendi olarak insanları güldürebilen Sakallıoğlu, programdaki çarpıcı açıklamalarıyla magazin gündeminde de ses getirmeyi başardı.

"ÜRETİYORSAN MÜGE ANLI İZLEYECEKSİN"

YouTube’da yayınlanan ve moderatörlüğünü Melis İşiten’in yaptığı “Melis İşiten ile Zaten Şov” programına konuk olan Yasemin Sakallıoğlu, Müge Anlı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü komedyen Müge Anlı'ya dair katıldığı programda şu ifadelere yer verdi:

"Müge Anlı’yı herkes izliyor, saklıyorlar ama bu bir gerçek. Bir kere oyuncuysan, senaristsen, üretiyorsan Müge Anlı izleyeceksin. İzlemiyorsan çok yanlış yapıyorsun demektir. O kadar insanı nereden bulacaksın sen? O kadar insanı görmek için benim köye gitmem lazım."

Yasemin Sakallıoğlu, Müge Anlı itirafıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü komedyenin sözleri kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.