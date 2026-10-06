Müge Anlı'da babasını arayan Hamit’e ünlü isimlerden destek yağdı! Ragıp Savaş gözyaşlarını tutamadı

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te biyolojik babasını arayan Hamit’in hikâyesi, ünlü isimlerin de desteğini beraberinde getirdi. Müge Anlı, Hamit’in ömür boyu kullanması gereken iğneleri karşılayacağını söylerken Ragıp Savaş, Demet Akalın ve Utku Uysal da genç için harekete geçti. Anlı, tüm ünlü dostlarının Hamit’in yanında olduğunu ve ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Müge Anlı, Hamit’in ömür boyu kullanması gereken iğneleri karşılayacağını söyleyerek genç için önemli bir destek verdi. Anlı’nın yanı sıra Ragıp Savaş, Demet Akalın ve Utku Uysal da Hamit için harekete geçti. Ünlü isimlerin Hamit’e nasıl destek olabileceklerini sorması üzerine Anlı, tüm dostlarının genç adamın yanında olduğunu ve ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Ragıp Savaş’ın Müge Anlı’yı telefonla aradığı sırada duygusal anlar yaşaması da dikkat çekti.
Ragıp Savaş, Hamit’in hikâyesinin ardından Müge Anlı’yı telefonla arayarak destek olmak istediğini söyledi. Savaş, Hamit için ne yapabileceklerini sorduğu sırada duygusal anlar yaşadı. Müge Anlı ise Savaş’a ve Hamit’in yanında olmak isteyen diğer ünlü dostlarına teşekkür ederek genç için herkesin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.
Hamit, biyolojik babasını bulabilmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Tedavisi nedeniyle ömür boyu kullanması gereken iğnelerin de gündeme geldiği programda, Hamit’in babasına kavuşma isteği izleyenleri duygulandırdı. Hamit’in hikâyesinin ekrana gelmesinin ardından Müge Anlı ve ünlü dostları da genç için destek olmak üzere harekete geçti.
Akdeniz anemisi hastası olan Hamit, tedavisi kapsamında düzenli olarak iğne kullanıyor. İlik nakli olabilmesi için biyolojik babasına ulaşmak isteyen Hamit, bunun için Müge Anlı’nın programına başvurdu. Hamit’in hikâyesinin programda gündeme gelmesinin ardından birçok avukat, psikolog ve ünlü isim de destek olmak için Müge Anlı ile iletişime geçti. Ragıp Savaş, Demet Akalın ve Utku Uysal’ın da aralarında bulunduğu isimler, Hamit için neler yapabileceklerini sordu.
Bugünkü programda Hamit’e verilen desteklerden de bahseden Müge Anlı, genç için sürekli telefonlar aldığını belirterek Hamit’in yalnız olmadığını vurguladı. Anlı, ünlü isimler başta olmak üzere birçok kişinin Hamit’e destek olmak için kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi.