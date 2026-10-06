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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 21:49
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 22:23

Müge Anlı'da babasını arayan Hamit’e ünlü isimlerden destek yağdı! Ragıp Savaş gözyaşlarını tutamadı

Müge Anlı’nın programında biyolojik babasını arayan Hamit için ünlüler seferber oldu. Müge Anlı, gencin ömür boyu kullanması gereken iğneleri karşılayacağını söylerken Ragıp Savaş, Demet Akalın ve Utku Uysal başta olmak üzere birçok ünlü isim Hamit için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Müge Anlı'da babasını arayan Hamit’e ünlü isimlerden destek yağdı! Ragıp Savaş gözyaşlarını tutamadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 21:49
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 22:23

ile Tatlı Sert’te biyolojik babasını arayan Hamit’in hikâyesi, ünlü isimlerin de desteğini beraberinde getirdi. Müge Anlı, Hamit’in ömür boyu kullanması gereken iğneleri karşılayacağını söylerken Ragıp Savaş, ve Utku Uysal da genç için harekete geçti. Anlı, tüm ünlü dostlarının Hamit’in yanında olduğunu ve ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

HABERİN ÖZETİ

Müge Anlı'da babasını arayan Hamit’e ünlü isimlerden destek yağdı! Ragıp Savaş gözyaşlarını tutamadı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilik nakli olabilmek amacıyla biyolojik babasını arayan Akdeniz anemisi hastası Hamit'e, Müge Anlı ve ünlü isimler destek oldu.
Müge Anlı, Hamit’in ömür boyu kullanması gereken iğneleri karşılayacağını açıkladı.
Akdeniz anemisi hastası olan Hamit, ilik nakli olabilmek için biyolojik babasını bulmak amacıyla programa başvurdu.
Ragıp Savaş, Demet Akalın ve Utku Uysal gibi ünlü isimlerin yanı sıra birçok avukat ve psikolog Hamit’e destek olmak için harekete geçti.
Ragıp Savaş, Müge Anlı'yı telefonla arayarak destek olmak istediğini belirttiği sırada duygusal anlar yaşadı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

HAMİT’E ÜNLÜLERDEN DUYGULANDIRAN DESTEK!

Müge Anlı, Hamit’in ömür boyu kullanması gereken iğneleri karşılayacağını söyleyerek genç için önemli bir destek verdi. Anlı’nın yanı sıra Ragıp Savaş, Demet Akalın ve Utku Uysal da Hamit için harekete geçti. Ünlü isimlerin Hamit’e nasıl destek olabileceklerini sorması üzerine Anlı, tüm dostlarının genç adamın yanında olduğunu ve ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Ragıp Savaş’ın Müge Anlı’yı telefonla aradığı sırada duygusal anlar yaşaması da dikkat çekti.

Müge Anlı'da babasını arayan Hamit’e ünlü isimlerden destek yağdı! Ragıp Savaş gözyaşlarını tutamadı

RAGIP SAVAŞ’TAN MÜGE ANLI’YA DUYGULANDIRAN TELEFON

Ragıp Savaş, Hamit’in hikâyesinin ardından Müge Anlı’yı telefonla arayarak destek olmak istediğini söyledi. Savaş, Hamit için ne yapabileceklerini sorduğu sırada duygusal anlar yaşadı. Müge Anlı ise Savaş’a ve Hamit’in yanında olmak isteyen diğer ünlü dostlarına teşekkür ederek genç için herkesin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Müge Anlı'da babasını arayan Hamit’e ünlü isimlerden destek yağdı! Ragıp Savaş gözyaşlarını tutamadı

HAMİT’İN BİYOLOJİK BABASINI ARAMA HİKÂYESİ

Hamit, biyolojik babasını bulabilmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Tedavisi nedeniyle ömür boyu kullanması gereken iğnelerin de gündeme geldiği programda, Hamit’in babasına kavuşma isteği izleyenleri duygulandırdı. Hamit’in hikâyesinin ekrana gelmesinin ardından Müge Anlı ve ünlü dostları da genç için destek olmak üzere harekete geçti.

Müge Anlı'da babasını arayan Hamit’e ünlü isimlerden destek yağdı! Ragıp Savaş gözyaşlarını tutamadı

HAMİT İÇİN ÜNLÜ İSİMLER TEK TEK HAREKETE GEÇTİ

Akdeniz anemisi hastası olan Hamit, tedavisi kapsamında düzenli olarak iğne kullanıyor. İlik nakli olabilmesi için biyolojik babasına ulaşmak isteyen Hamit, bunun için Müge Anlı’nın programına başvurdu. Hamit’in hikâyesinin programda gündeme gelmesinin ardından birçok avukat, psikolog ve ünlü isim de destek olmak için Müge Anlı ile iletişime geçti. Ragıp Savaş, Demet Akalın ve Utku Uysal’ın da aralarında bulunduğu isimler, Hamit için neler yapabileceklerini sordu.

Müge Anlı'da babasını arayan Hamit’e ünlü isimlerden destek yağdı! Ragıp Savaş gözyaşlarını tutamadı

Bugünkü programda Hamit’e verilen desteklerden de bahseden Müge Anlı, genç için sürekli telefonlar aldığını belirterek Hamit’in yalnız olmadığını vurguladı. Anlı, ünlü isimler başta olmak üzere birçok kişinin Hamit’e destek olmak için kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi.

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#demet akalın
#Müge Anlı
#Hamit
#Ragıp Savaş
#Utku Uysal
#Medya
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