Talasemi hastalığı nedeniyle acil ilik nakli olması gereken 18 yaşındaki Hamit Yorulmaz, geçtiğimiz haftalarda ATV’nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te çıkarak biyolojik babasını aradığını söyledi. Doğuştan gelen hastalığı ile mücadele eden Hamit Yorulmaz, 14 yaşındayken öğrendiği acı gerçekle sarsıldı. Yapılan DNA sonuçlarına göre, kendisini büyüten adamın babasını öğrenen genç isim sağlığına kavuşması için ilik nakli bekliyor. Annesi ve dayısının biyolojik babayı bildiği iddia edilirken geçtiğimiz saatlerde anne ve dayı savcılık tarafından gözaltına alınarak gündemdeki yerini aldı. Peki, Müge Anlı Hamit’in annesi babasını söyledi mi? Müge Anlı Hamit’in babası kim? İşte detaylar…

MÜGE ANLI HAMİT’İN ANNESİ BABASINI SÖYLEDİ Mİ?

ATV’nin en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, son günlerde Hamit Yorulmaz, konusuyla sıklıkla gündemde yer alıyor. Doğuştan gelen talesemi hastalığı nedeniyle ilik nakli olması gereken Hamit, 14 yaşındayken DNA testi sonucu büyüten adamın babası olmadığı öğrenmiş nüfustan çıkarılmış. Durum böyleyken biyolojik babasını aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı.

İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hamit Yorulmaz, doğuştan gelen ve halk arasında Akdeniz Anemisi olarak bilinen hastalığa sahip. 3 yaşındayken annesi tarafından babasına bırakılarak küçük yaşlardan beri babaannesi ve dedesi tarafından büyütülmüş.

Genç yaşta meydana gelen hastalığıyla babası olarak bildiği adam babası çıkmayınca ilik nakli olmak zorunda olan Hamit Yorulmaz, biyolojik babasını arıyor. Hastalığı nedeniyle düzenli kan almak zorunda kalan Hamit, kimi zaman kan bulamadığını ifade ederek acil ilik nakli olması gerektiğini ifade ediyor. Annesi ve dayısının biyolojik babayı bildiğini ifade eden Hamit’in dosyasında geçtiğimiz saatler de yeni bir gelişme meydana gelmişti.

Anne ve dayı Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturulması kapsamında "Çocuğun Soybağını Değiştirme", "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali", "Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi" ve "Tehdit" gibi suçları yönünden açıldığı belirtildi.

Savcılıkta alınan ifadelerde annenin biyolojik baba için İzmir dışında yaşayan birinin adını verdiği ve Hamit’e çok benzediğini ifade ettiği kamuoyunda yer alıyor. Yapılan sağlık kontrolünün ardından Hamit’in annesi ve dayısı adliyeye sevk edilerek Cumhuriyet savcısının karşısına çıkacak.

MÜGE ANLI HAMİT’İN BABASI KİM?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında büyük bir ilgi ile takip edilen Hamit Yorulmaz dosyası, yeni gelişmelerle gündeme bomba gibi düştü. Özellikle de Anne ve dayının gözaltına alınmasının ardından Hamit’in biyolojik babasının kim olduğu merak konusu oldu.

Annenin savcılıkta alınan ifadesine göre, biyolojik babanın İzmir dışında olduğu ve Hamit’e çok benzeyen birinin olduğunu ifade ettiği belirtildi. Şimdilerde biyolojik baba hakkında kamuoyunda bu bilgiler yer alsa da ilerleyen günlerde biyolojik babanın tam olarak netleşeceği düşünülüyor.