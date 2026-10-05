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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 13:40

Müge Anlı Hamit’in annesi babasını söyledi mi? Müge Anlı Hamit’in babası kim?

ATV ekranlarında yoğun ilgi ile izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yoğun ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Son günlerde yoğun bir şekilde gündeme gelen ve ilik nakli olabilmek için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamit Yorulma, yeni gelişmelerle dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz saatlerde babanın kim olduğunu söylemeyen anne ve dayı savcılık tarafından gözaltına alınmıştı. Olay sonrası arama motorlarında ‘Müge Anlı Hamit’in annesi babasını söyledi mi? Müge Anlı Hamit’in babası kim?’ soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Müge Anlı Hamit’in annesi babasını söyledi mi? Müge Anlı Hamit’in babası kim?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 13:40

Talasemi hastalığı nedeniyle acil ilik nakli olması gereken 18 yaşındaki Hamit Yorulmaz, geçtiğimiz haftalarda ’nin en çok izlenen programı ’te çıkarak biyolojik babasını aradığını söyledi. Doğuştan gelen hastalığı ile mücadele eden Hamit Yorulmaz, 14 yaşındayken öğrendiği acı gerçekle sarsıldı. Yapılan DNA sonuçlarına göre, kendisini büyüten adamın babasını öğrenen genç isim sağlığına kavuşması için ilik nakli bekliyor. Annesi ve dayısının biyolojik babayı bildiği iddia edilirken geçtiğimiz saatlerde anne ve dayı savcılık tarafından gözaltına alınarak gündemdeki yerini aldı. Peki, Müge Anlı Hamit’in annesi babasını söyledi mi? Müge Anlı Hamit’in babası kim? İşte detaylar…

MÜGE ANLI HAMİT’İN ANNESİ BABASINI SÖYLEDİ Mİ?

ATV’nin en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, son günlerde Hamit Yorulmaz, konusuyla sıklıkla gündemde yer alıyor. Doğuştan gelen talesemi hastalığı nedeniyle ilik nakli olması gereken Hamit, 14 yaşındayken DNA testi sonucu büyüten adamın babası olmadığı öğrenmiş nüfustan çıkarılmış. Durum böyleyken biyolojik babasını aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı.

Müge Anlı Hamit’in annesi babasını söyledi mi? Müge Anlı Hamit’in babası kim?

İzmir’in ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hamit Yorulmaz, doğuştan gelen ve halk arasında Akdeniz Anemisi olarak bilinen hastalığa sahip. 3 yaşındayken annesi tarafından babasına bırakılarak küçük yaşlardan beri babaannesi ve dedesi tarafından büyütülmüş.

Müge Anlı Hamit’in annesi babasını söyledi mi? Müge Anlı Hamit’in babası kim?

Genç yaşta meydana gelen hastalığıyla babası olarak bildiği adam babası çıkmayınca ilik nakli olmak zorunda olan Hamit Yorulmaz, biyolojik babasını arıyor. Hastalığı nedeniyle düzenli kan almak zorunda kalan Hamit, kimi zaman kan bulamadığını ifade ederek acil ilik nakli olması gerektiğini ifade ediyor. Annesi ve dayısının biyolojik babayı bildiğini ifade eden Hamit’in dosyasında geçtiğimiz saatler de yeni bir gelişme meydana gelmişti.

Müge Anlı Hamit’in annesi babasını söyledi mi? Müge Anlı Hamit’in babası kim?

Anne ve dayı Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturulması kapsamında "Çocuğun Soybağını Değiştirme", "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali", "Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi" ve "Tehdit" gibi suçları yönünden açıldığı belirtildi.

Müge Anlı Hamit’in annesi babasını söyledi mi? Müge Anlı Hamit’in babası kim?

Savcılıkta alınan ifadelerde annenin biyolojik baba için İzmir dışında yaşayan birinin adını verdiği ve Hamit’e çok benzediğini ifade ettiği kamuoyunda yer alıyor. Yapılan sağlık kontrolünün ardından Hamit’in annesi ve dayısı adliyeye sevk edilerek Cumhuriyet savcısının karşısına çıkacak.

Müge Anlı Hamit’in annesi babasını söyledi mi? Müge Anlı Hamit’in babası kim?

MÜGE ANLI HAMİT’İN BABASI KİM?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında büyük bir ilgi ile takip edilen Hamit Yorulmaz dosyası, yeni gelişmelerle gündeme bomba gibi düştü. Özellikle de Anne ve dayının gözaltına alınmasının ardından Hamit’in biyolojik babasının kim olduğu merak konusu oldu.

Müge Anlı Hamit’in annesi babasını söyledi mi? Müge Anlı Hamit’in babası kim?

Annenin savcılıkta alınan ifadesine göre, biyolojik babanın İzmir dışında olduğu ve Hamit’e çok benzeyen birinin olduğunu ifade ettiği belirtildi. Şimdilerde biyolojik baba hakkında kamuoyunda bu bilgiler yer alsa da ilerleyen günlerde biyolojik babanın tam olarak netleşeceği düşünülüyor.

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#müge anlı ile tatlı sert
#ATV
#torbalı
#Ilik Nakli
#Hamit Yorulmaz
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