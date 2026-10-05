Tüm Türkiye’nin son zamanlarda Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yoğun ilgi ile izlenen Hamit Yorulmaz’ın dosyası dikkatleri üzerine çekiyor. 18 yaşında olan ve talesemi hastası olan Hamit’in tedavisi için kök hücre olması gerekiyor. İlik nakli içinse biyolojik babaya ya da ailesine ihtiyaç var. Program da babanın kim olduğunu söylemeyen anne ve dayı ikilisi Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Peki, İlik nakli bekleyen Hamit anne ve dayısı gözaltına mı alındı? Müge Anlı’ya çıkan Hamit in hikâyesi nedir? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

İLİK NAKLİ BEKLEYEN HAMİT ANNE VE DAYISI GÖZALTINA MI ALINDI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, ele aldığı konularla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden ve ünlerdir tüm Türkiye’nin büyük bir merakla beklediği Hamit, dosyasında yeni bir gelişme meydana geldi. Biyolojik babasını bulmak içim programa başvuran 18 yaşındaki Hamit’in anne ve dayısı gözaltına alındı.

Hamid’in program da dile getirdiği iddiaların ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlattı. Savcılığın soruşturma kapsamında "Çocuğun Soybağını Değiştirme", "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali", "Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi" ve "Tehdit" gibi suçları yönünden yürütüldüğü açıkladı.

Soruşturma kapsamında Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri çalışma yaparak çevre halkın ifadelerine başvuruldu. Yürütülen çalışmaları ardından Hamit’in anne ve dayısı ifade vermek için gözaltına alındılar. Biyolojik babanın kim olduğunu söylememek de ısrarcı olan anne ve dayı, ayrıca tehdit konularıyla da gündeme geliyor.

MÜGE ANLI’YA ÇIKAN HAMİT İN HİKÂYESİ NEDİR?

Hamit, talesemi hastalığıyla mücadele eden 18 yaşında bir genç. Hastalığı nedeniyle kök hücre nakli bekleyen Hamit’in biyolojik babasına ihtiyacı var. Bu kapsam da Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuruda başvuran Hamit Yorulmaz, kendisini büyüten babasıyla aralarında bir kan bağının bulunmadığı öğrenilince biyolojik babasını arıyor.

Ailesi tarafından da biyolojik babanın adı saklanırken Hamit, ‘ölmek istemiyorum’ çağrısı ile tüm izleyenlerin yüreklerini dağladı. Hamit’in annesinin de biyolojik babayı söylememesi en çok gündemde konuşuluyor.

Annenin biyolojik babayı söylemek için oğlu Hamit’e mahkeme yoluna gidelim demesi de geçtiğimiz bölümlerde ekranlara damga vurmuştu. Şimdilerde savcılıkta açılan soruşturma kapsamında merak edilenlerin gün yüzüne çıkacağı düşünülüyor.