EKK toplantısı sona erdi: Sorunlu fonlarda ara ödemeler ne zaman başlayacak?

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İstanbul
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) 2026 yılındaki 8'inci toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.
Saat 09.45’te başlayan toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve ekonomi yönetiminin üst düzey temsilcileri katıldı.
Toplantının ardından yayımlanan yazılı açıklamada, ekonomi programına ilişkin genel değerlendirmelerin yanı sıra kamuoyunun merakla beklediği sorunlu fonların tasfiye süreci ve ara ödemelere ilişkin önemli mesajlar verildi.
EKK açıklamasında, sorunlu fonlara ilişkin gerekli adımların ilgili kurumlar tarafından koordinasyon içinde atıldığı belirtildi. Tasfiye süreçlerinin adil, şeffaf ve hukuki güvence altında yürütülmesini amaçlayan kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:
"Teklifin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp yasalaşmasının ardından ara ödemelerin en kısa sürede başlatılmasını öngörüyoruz."
Bu açıklama ile ara ödemelerin başlatılması için Meclis Genel Kurulu’ndan geçecek yasa işaret edilirken, ödemelere ilişkin takvimsel kesin bir tarih paylaşılmadı.
Kurul, sorunlu fonlara ilişkin gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlı kalmasını beklediğini bildirdi. Alınan tedbirlerle sermaye piyasalarının güvenilirliğinin ve etkinliğinin artırılmasının hedeflendiği, tasfiye sürecinin hukuki güvence altında yürütülerek piyasaların daha dayanıklı bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığı vurgulandı.
Toplantının bir diğer kritik gündem maddesi, ödemeler dengesi istatistiklerinde yapılan revizyonlar oldu. Bu kapsamda gerçekleştirilen veri güncellemelerinin net hata ve noksan kalemine etkisi detaylıca değerlendirildi. Ancak açıklamada söz konusu revizyonların sonuçlarına dair sayısal bir ayrıntı verilmedi.
EKK toplantısında beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve işgücü piyasasının değişen ihtiyaçları doğrultusunda uygulanacak politikalar ele alındı:
Açıklamada, küresel ekonominin savaş kaynaklı arz şokları, tedarik zincirindeki aksamalar ve artan belirsizliklerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. Türkiye'de uygulanan ekonomi programı sayesinde:
Önümüzdeki dönemde üretim kapasitesi, verimlilik ve rekabet gücünün artırılmasına odaklanılacağı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefi doğrultusunda yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıran politikaların süreceği belirtildi.