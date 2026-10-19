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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 14:45

EKK toplantısı sona erdi: Sorunlu fonlarda ara ödemeler ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) sonrası kritik açıklama geldi. Açıklamada, sorunlu fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşmasının ardından ara ödemelerin en kısa sürede başlatılmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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EKK toplantısı sona erdi: Sorunlu fonlarda ara ödemeler ne zaman başlayacak?
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 14:45

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) 2026 yılındaki 8'inci toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

HABERİN ÖZETİ

EKK toplantısı sona erdi: Sorunlu fonlarda ara ödemeler ne zaman başlayacak?

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), sorunlu fonların tasfiye süreci ve ara ödemelerle ilgili önemli mesajlar verdi.
Sorunlu fonlara ilişkin tasfiye süreçlerinin adil, şeffaf ve hukuki güvence altında yürütülmesini amaçlayan kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiği belirtildi.
Teklifin TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşmasının ardından sorunlu fonlara ilişkin ara ödemelerin en kısa sürede başlatılması öngörülüyor.
Sorunlu fonlara ilişkin gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlı kalması bekleniyor.
Toplantıda, ödemeler dengesi istatistiklerindeki revizyonlar ve net hata ve noksan kalemine etkileri değerlendirildi.
Eğitim ve istihdam politikaları kapsamında, eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi, nitelikli işgücü arzının artırılması ve kadın/genç istihdamının teşvik edilmesi hedefleniyor.
Uygulanan ekonomi programı sayesinde büyümenin dengeli bir yapıya kavuştuğu, işsizlik ve enflasyonun gerilediği, finansal istikrarın güçlendiği ve mali disiplinin sağlandığı kaydedildi.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.

Saat 09.45’te başlayan toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve ekonomi yönetiminin üst düzey temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından yayımlanan yazılı açıklamada, ekonomi programına ilişkin genel değerlendirmelerin yanı sıra kamuoyunun merakla beklediği sorunlu fonların tasfiye süreci ve ara ödemelere ilişkin önemli mesajlar verildi.

EKK toplantısı sona erdi: Sorunlu fonlarda ara ödemeler ne zaman başlayacak?

SORUNLU FONLARDA ARA ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EKK açıklamasında, sorunlu fonlara ilişkin gerekli adımların ilgili kurumlar tarafından koordinasyon içinde atıldığı belirtildi. Tasfiye süreçlerinin adil, şeffaf ve hukuki güvence altında yürütülmesini amaçlayan kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Teklifin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp yasalaşmasının ardından ara ödemelerin en kısa sürede başlatılmasını öngörüyoruz."

Bu açıklama ile ara ödemelerin başlatılması için Meclis Genel Kurulu’ndan geçecek yasa işaret edilirken, ödemelere ilişkin takvimsel kesin bir tarih paylaşılmadı.

"FİNANSAL SİSTEME ETKİSİ SINIRLI KALACAK"

Kurul, sorunlu fonlara ilişkin gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlı kalmasını beklediğini bildirdi. Alınan tedbirlerle sermaye piyasalarının güvenilirliğinin ve etkinliğinin artırılmasının hedeflendiği, tasfiye sürecinin hukuki güvence altında yürütülerek piyasaların daha dayanıklı bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığı vurgulandı.

NET HATA VE NOKSAN KALEMİ MASAYA YATIRILDI

Toplantının bir diğer kritik gündem maddesi, ödemeler dengesi istatistiklerinde yapılan revizyonlar oldu. Bu kapsamda gerçekleştirilen veri güncellemelerinin net hata ve noksan kalemine etkisi detaylıca değerlendirildi. Ancak açıklamada söz konusu revizyonların sonuçlarına dair sayısal bir ayrıntı verilmedi.

EKK toplantısı sona erdi: Sorunlu fonlarda ara ödemeler ne zaman başlayacak?

EĞİTİM VE İSTİHDAM POLİTİKALARI

EKK toplantısında beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve işgücü piyasasının değişen ihtiyaçları doğrultusunda uygulanacak politikalar ele alındı:

  • Eğitim-İstihdam Bağı: Eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesine vurgu yapıldı.
  • Nitelikli İşgücü: Yeşil ve dijital dönüşümün gerektirdiği becerilerin geliştirilmesi, nitelikli işgücü arzının artırılması ve verimliliğin desteklenmesi hedefleri öne çıktı.
  • Kadın ve Genç İstihdamı: Gençlerin ve kadınların işgücüne katılımının teşvik edilmesine yönelik politikaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.
  • EKK toplantısı sona erdi: Sorunlu fonlarda ara ödemeler ne zaman başlayacak?

EKONOMİ PROGRAMINA İLİŞKİN MESAJLAR

Açıklamada, küresel ekonominin savaş kaynaklı arz şokları, tedarik zincirindeki aksamalar ve artan belirsizliklerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. Türkiye'de uygulanan ekonomi programı sayesinde:

  • Büyümenin daha dengeli bir yapıya kavuştuğu,
  • İşsizlik ve enflasyonun gerilediği,
  • Finansal istikrarın güçlendiği ve mali disiplinin sağlandığı kaydedildi.

Önümüzdeki dönemde üretim kapasitesi, verimlilik ve rekabet gücünün artırılmasına odaklanılacağı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefi doğrultusunda yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıran politikaların süreceği belirtildi.

 

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