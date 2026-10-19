Kripto fonlarında çıkış dalgası! Bitcoin ve Ethereum'dan 549 milyon dolar çekildi

Kripto para piyasasında yatırımcıların fonlardan çıkışı ekim ayında da devam ediyor. ABD'de işlem gören spot Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonları (ETF), 12-16 Ekim haftasında toplam 549 milyon dolarlık net sermaye kaybı yaşadı. Haftalık verilere göre Bitcoin ETF'lerinden 229 milyon dolar, Ethereum ETF'lerinden ise 320 milyon dolar çekildi. Özellikle Ethereum tarafındaki tablo dikkat çekti. Bu fonlarda sermaye çıkışı üst üste üçüncü haftaya taşınırken, ekim ayının ilk yarısında her iki kripto varlığa dayalı fonlarda da negatif seyir öne çıktı.

BİTCOİN FONLARINDAN 229 MİLYON DOLAR ÇIKTI

Spot Bitcoin ETF'leri, 12-16 Ekim haftasını 229 milyon dolarlık net çıkışla tamamladı. Haftanın en fazla sermaye kaybeden fonu ise BlackRock'ın yönettiği IBIT oldu. Fondan yalnızca bir haftada 165 milyon dolar çekildi. Günlük para hareketlerinde de dalgalı bir seyir izlendi. Bitcoin fonlarından 12 Ekim'de 65,40 milyon dolar, 14 Ekim'de 261,46 milyon dolar ve 16 Ekim'de 82,39 milyon dolar çıkış gerçekleşti.

Buna karşılık 13 Ekim'de 175,62 milyon dolar, 15 Ekim'de ise 5,06 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Ancak bu girişler, haftanın diğer günlerinde yaşanan kayıpları karşılamaya yetmedi.

6 Ekim itibarıyla spot Bitcoin ETF'lerinin piyasaya çıkışlarından bu yana biriken net sermaye girişi 56,88 milyar dolar oldu. Fonların toplam net varlıkları 104,29 milyar dolara ulaşırken, aynı günkü işlem hacmi 2,66 milyar dolar olarak hesaplandı.

ETHEREUM'DA TEHLİKE ÇANLARI: ÜÇ HAFTADIR PARA ÇIKIYOR

Bitcoin fonlarındaki kayıpların yanı sıra Ethereum ETF'lerinde de satış baskısı kendini gösterdi. Spot Ethereum fonlarından 12-16 Ekim haftasında toplam 320 milyon dolar çekildi. Böylece Ethereum ETF'leri, üst üste üçüncü haftayı da net sermaye çıkışıyla kapatmış oldu. Haftanın ilk işlem günü olan 12 Ekim'de 85,40 milyon dolarlık çıkış yaşandı. 13 Ekim'de ise 24,84 milyon dolarlık giriş görüldü.

Ancak bu toparlanma kısa sürdü. Fonlardan 14 Ekim'de 129,51 milyon dolar, 15 Ekim'de 60,22 milyon dolar ve 16 Ekim'de 69,68 milyon dolar çekildi.

Haftanın beş işlem gününden yalnızca birinde para girişi yaşanması, Ethereum ETF'lerindeki negatif seyrin ne kadar belirgin olduğunu ortaya koydu.

16 Ekim itibarıyla Ethereum ETF'lerinin kümülatif net sermaye girişi 12,94 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Toplam net varlık büyüklüğü 14,95 milyar dolar olurken, günlük işlem hacmi 645,81 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

EKİM AYINDA 1,57 MİLYAR DOLARLIK ÇIKIŞ

Haftalık kayıpların ötesinde asıl dikkat çeken tablo, ekim ayının genelinde ortaya çıktı. Spot Bitcoin ETF'lerinden ekim ayında 617,17 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Oysa eylül ayında bu fonlara 2,65 milyar dolar, ağustosta ise 3,52 milyar dolar girmişti.

Ethereum fonlarında ise kayıp daha büyük oldu. Ekim ayındaki net sermaye çıkışı 954,77 milyon dolara ulaştı. Ethereum ETF'lerine eylül ayında 832,43 milyon dolar, ağustosta da 1,85 milyar dolar giriş gerçekleşmişti. Ancak ekimde yaşanan çıkışlar, önceki aylarda elde edilen kazanımların önemli bir bölümünü geri aldı.

İki fon grubundan ekim ayında çekilen toplam para böylece 1,57 milyar dolara yaklaştı. Ağustos ve eylülde sermaye girişleriyle öne çıkan kripto ETF'lerinde yön ekim ayında tersine dönmüş oldu.

BİTCOİN ETF'LERİNDE YILLIK KAZANÇ ERİDİ

Bitcoin fonlarının 2026 yılı performansı da sermaye hareketlerindeki sert değişimi gözler önüne serdi. Yılbaşından 16 Ekim'e kadar aylık fon akışlarının toplamı, Bitcoin ETF'lerinde yaklaşık 258,74 milyon dolarlık net girişe işaret etti. Yılın en güçlü ayı, 3,52 milyar dolarlık girişle ağustos oldu. Eylül ayında da 2,65 milyar dolarlık sermaye girişi yaşandı. Ancak yıl içinde kayıpların ağır bastığı dönemler de vardı. Haziran ayında Bitcoin fonlarından 4,51 milyar dolar çekilerek yılın en yüksek aylık net çıkışı kaydedildi. Mayıs ayında ise 2,43 milyar dolarlık kayıp yaşandı.

Ekim ayındaki 617,17 milyon dolarlık çıkış da yılbaşından bu yana oluşan toplam net sermaye girişinin sınırlı kalmasında etkili oldu.

ETHEREUM FONLARINDA YILLIK BİLANÇO HÂLÂ ARTIDA

Ethereum ETF'leri de ekim ayında ciddi sermaye kaybı yaşamasına rağmen 2026 yılı genelindeki pozitif bilançosunu korudu. Yılbaşından 16 Ekim'e kadar aylık verilerin toplamı, Ethereum fonlarında yaklaşık 609,86 milyon dolarlık net sermaye girişini gösterdi. Yılın ilk altı ayında fonlardan toplam 1,48 milyar dolara yakın para çıkmıştı. Temmuz ve ağustos aylarında yaşanan güçlü girişler ise bu kayıpların telafi edilmesini sağladı. Özellikle ağustosta kaydedilen 1,85 milyar dolarlık giriş, Ethereum ETF'lerinin yıllık performansında önemli rol oynadı. Eylül ayında da fonlara 832,43 milyon dolar aktı.

Ancak ekimde 954,77 milyon dolara ulaşan net çıkış, yılın ikinci yarısında oluşan olumlu tabloyu zayıflattı. Buna rağmen Ethereum ETF'lerinde 16 Ekim itibarıyla yılbaşından bu yana toplam sermaye akışı pozitif bölgede kalmayı sürdürdü.