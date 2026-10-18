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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 15:52

TBMM'de gündem yoğun: Fon düzenlemesi, bütçe maratonu, Türk Kızılay kanunu

TBMM'nin gündemi bu hafta çok yoğun olacak. Bütçe maratonu Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılacak sunumla başlayacak. Genel Kurul'da ise Türk Kızılay Kanun Teklifi ile fon tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin düzenleme görüşülecek.

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Editor
 Baran Aksoy
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TBMM'de gündem yoğun: Fon düzenlemesi, bütçe maratonu, Türk Kızılay kanunu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 15:52

’nda ve yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin kanun teklifleri görüşülecek. 20 Ekim Salı günü çalışmalarına başlayacak Genel Kurul, Türk Kızılay Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine devam edecek.

HABERİN ÖZETİ

TBMM'de gündem yoğun: Fon düzenlemesi, bütçe maratonu, Türk Kızılay kanunu

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
TBMM Genel Kurulu'nda Kızılay ve yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin kanun teklifleri görüşülecek ve bütçe maratonu başlayacak.
Türk Kızılay, uluslararası yardımları alma ve kullanmada tek yetkili kuruluş olacak.
Afet ve çatışma dönemlerinde Kızılay personeline nakdi tazminat ödenecek.
Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi ele alınacak.
Yatırım fonlarındaki tasfiye işlemleri SPK gözetiminde yürütülecek.
Piyasa bozucu eylemlerde bulunanlara fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.
2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi sunulacak.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Teklife göre Türk Kızılay, uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerin Kızılay ve Kızılhaç derneklerinden Türkiye’ye gönderilen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılmasında tek yetkili kuruluş olacak. Afet, savaş ve çatışma dönemlerinde görev yapan Kızılay personeline nakdi tazminat ödenmesi ve Kızılay şube başkanlarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mütevelli heyetlerine dahil edilmesi de düzenlemede yer alıyor.

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

Genel Kurul’da ayrıca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi ele alınacak. Teklife göre tasfiye işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) gözetim ve denetiminde yürütülecek. Belirlenen fonlarda, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutarda, 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek.

TBMM'de gündem yoğun: Fon düzenlemesi, bütçe maratonu, Türk Kızılay kanunu

GERİ YAPILACAK ÖDEMELER

Piyasa bozucu eylem, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı fiillerini işlediği veya bu fiillere birlikte katıldığı tespit edilenlere fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak. Fonlarla bağlantılı soruşturmalarda malvarlıklarına el konulabilecek.

SPK, zarar veya kayıplardan sorumlu kişi ve kuruluşları belirleyerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bildirecek. Geri kazanım hesabında biriken tutarlar, zorunlu masraflar düşüldükten sonra ilgili kuruluşlara veya Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) aktarılacak. YTM, ödemeleri fon pay sahiplerinin katılma payı oranına göre yapacak. Zarar ve kayıplardan öncelikle fonun kurucusu veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu tutulacak.

BÜTÇE MARATONU BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin 21 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunuş yapacak.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, bazı KİT'lerin denetimini yapacak. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu gündemindeki konuları görüşecek. Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.

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#Kızılay
#yatırım fonları
#tbmm genel kurulu
#Sermaye Piyasası Kurul
#Gündem
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