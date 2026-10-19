Bağcılar’da makasçı terörü: İki araca çarptı, otomobilini bırakıp kaçtı

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İstanbul
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde gece saatlerinde otoyolda seyir halinde olan bir otomobil, araçların arasından makas atarak geçmeye çalıştı. Tehlikeli manevra sırasında makas atan otomobil, iki araca çarparak kazaya neden oldu. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yolda savrulurken, makas atan otomobilden inen 2 kişi otoyol üzerinde koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Kaçmaya çalışan 2 kişiden biri, kaldırıma çıktığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Yaşananlar, kazanın hemen arkasından seyreden başka bir aracın kamerasına yansıdı.