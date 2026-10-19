Ukrayna insansız hava aracıyla ilk kez yaralı askeri tahliye etti

Ukrayna, savaş tarihinde ilk kez insansız hava aracıyla yaralı bir askeri savaş alanından tahliye etti. Asker, Kharkic cephesinde tek başınayken yaralandı. Etrafının mayınla döşenmiş olması nedeniyle insansız bir kara aracı ya da ekip gönderilemedi. Komutanlar yeni bir ekipmana başvurdu ve ilk kez insanız hava aracıyla insan tahliyesi yapıldı.