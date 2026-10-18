AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yeğin, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AK Parti'ye geçecek mi? Alper Yeğin bizzat kendisi açıkladı Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, AK Parti'ye katılacağına dair çıkan iddiaları yalanladı. Yeğin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. 31 Mart gecesi söz verdiği yerde olduğunu ve Sancaktepe halkının mücadelesiyle kararlılıkla yoluna devam ettiğini ifade etti. Sosyal medyada paylaşılan ve konuşulan hiçbir haberin gerçek olmadığını vurguladı. Yeğin, CHP'den 30 Eylül 2026'da ihraç edilmişti.

Yeğin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart gecesi söz verdiğim yerdeyim. Sancaktepe Halkı her sürecin şahidi. Yılların mücadelesi, halkın iktidarı ile kararlılıkla yoluna devam ediyor. Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve konuşulan hiçbir haber gerçek değildir. Ben kurulu bir düzeni bozmanın bedelini 2.5 yıldır ödüyorum. Bu düzenin uzantıları ile başladığım ve durduğum yerden mücadelemi sürdüreceğim"

https://x.com/alperyegin_/status/2111784147140124986

CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) seçilen Yeğin, 30 Eylül 2026'da CHP'den ihraç edilmişti.