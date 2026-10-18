AK Parti'ye geçecek mi? Alper Yeğin bizzat kendisi açıkladı

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İstanbul
AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yeğin, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı.
Yeğin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"31 Mart gecesi söz verdiğim yerdeyim. Sancaktepe Halkı her sürecin şahidi. Yılların mücadelesi, halkın iktidarı ile kararlılıkla yoluna devam ediyor. Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve konuşulan hiçbir haber gerçek değildir. Ben kurulu bir düzeni bozmanın bedelini 2.5 yıldır ödüyorum. Bu düzenin uzantıları ile başladığım ve durduğum yerden mücadelemi sürdüreceğim"
https://x.com/alperyegin_/status/2111784147140124986
31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) seçilen Yeğin, 30 Eylül 2026'da CHP'den ihraç edilmişti.