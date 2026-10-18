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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 16:47

AK Parti'ye geçecek mi? Alper Yeğin bizzat kendisi açıkladı

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in AK Parti'ye geçeceği iddiaları vardı. Yeğin, hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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AK Parti'ye geçecek mi? Alper Yeğin bizzat kendisi açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 16:47

'ye katılacağı iddia edilen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yeğin, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı.

HABERİN ÖZETİ

AK Parti'ye geçecek mi? Alper Yeğin bizzat kendisi açıkladı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, AK Parti'ye katılacağına dair çıkan iddiaları yalanladı.
Yeğin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
31 Mart gecesi söz verdiği yerde olduğunu ve Sancaktepe halkının mücadelesiyle kararlılıkla yoluna devam ettiğini ifade etti.
Sosyal medyada paylaşılan ve konuşulan hiçbir haberin gerçek olmadığını vurguladı.
Yeğin, CHP'den 30 Eylül 2026'da ihraç edilmişti.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Yeğin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart gecesi söz verdiğim yerdeyim. Sancaktepe Halkı her sürecin şahidi. Yılların mücadelesi, halkın iktidarı ile kararlılıkla yoluna devam ediyor. Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve konuşulan hiçbir haber gerçek değildir. Ben kurulu bir düzeni bozmanın bedelini 2.5 yıldır ödüyorum. Bu düzenin uzantıları ile başladığım ve durduğum yerden mücadelemi sürdüreceğim"

https://x.com/alperyegin_/status/2111784147140124986

CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde 'nden () seçilen Yeğin, 30 Eylül 2026'da CHP'den ihraç edilmişti.

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#AK Parti
#CHP
#Sancaktepe
#Cumhuriyet Halk Partisi
#Alper Yeğin
#Gündem
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