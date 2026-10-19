ABD kapatılan nükleer santralleri geri getiriyor: Yapay zeka enerji talebini artırdı

ABD, artan elektrik talebini karşılamak ve AI veri merkezlerinin enerji ihtiyacını gidermek için kapatılmış 3 nükleer santrali yeniden devreye alıyor. ABD Enerji Bakanlığı, Michigan'daki Palisades, Pennsylvania'daki Three Mile Island bünyesinde bulunan Crane Clean Energy Center ve Iowa'daki Duane Arnold Energy Center'ın faaliyete geçirilmesi için 4,4 milyar dolara kadar kredi sağlıyor.

Los Angeles Times'ın haberine göre, 3 santralin yeniden çalışmaya başlamasıyla toplam 2,25 gigavat elektrik üretilmesi ve 2 milyon ev ile iş yerinin enerji ihtiyacının karşılanması öngörülüyor. Santraller, lisans süreleri dolmadan büyük ölçüde ürettikleri elektriğin maliyetinin yüksek bulunması nedeniyle kapatılmıştı.

Santrallerden ikisi, veri merkezlerine yüksek miktarda karbon salımı yapmayan elektrik sağlamak için büyük teknoloji şirketleriyle anlaşmalar imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi de yapay zeka ve imalat sektörlerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla nükleer enerji yatırımlarını hızlandırmaya çalışıyor.

SIFIRDAN NÜKLEER REAKTÖR İNŞA ETMEKTEN DAHA UCUZ

Devlet halen faaliyette olan nükleer santrallerin daha fazla elektrik üretmesini sağlayacak modernizasyon çalışmaları için de milyarlarca dolarlık kredi sağlıyor.

Michigan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Araştırmadan Sorumlu Dekan Yardımcısı ve Nükleer Mühendislik Uzmanı Todd Allen, kapatılan bir santrali yeniden çalıştırmanın yeni ve büyük bir reaktör inşa etmekten daha ucuz, yüksek miktarda elektriğe ulaşmanın ise görece hızlı bir yolu olduğunu söyledi.

Ülkede daha fazla elektriğe ihtiyaç duyulduğunu belirten Allen, daha önce şebekeye bağlı olan ve çalışır durumda bulunan tesislerin yeniden üretime geçirilmesinin diğer seçeneklere kıyasla daha kısa sürede mümkün olabileceğini ifade etti. Nükleer enerjinin karbon salımını azaltmak isteyenler için bir seçenek sunduğunu kaydeden Allen, Trump yönetiminin nükleer enerjiye verdiği desteğin de santrallerin devreye alınması sürecini desteklediğini belirtti.

Todd Allen, devreden çıkarılmış bir nükleer santralin yeniden çalıştırılmasını, birkaç yıl boyunca kullanılmamış bir otomobilin çalıştırılmasına benzetti. Otomobilin sürücüsünün geçerli bir ehliyete sahip olması ve bütün parçaların düzgün çalışması gerektiğini belirten Allen, nükleer santrallerde ise çok daha büyük ve karmaşık bir sistemin söz konusu olduğunu söyledi.

Allen'a göre santral sahiplerinin eski çalışanları göreve çağırması, personelin eğitimlerinin güncel olduğunu doğrulaması, ekipmanların çalışır durumda bulunmasını sağlaması ve bakım çalışmalarını tamamlaması gerekiyor. Ayrıca yeterli nükleer yakıtın temin edilmesi gibi kriterlerin de karşılanması gerekiyor.