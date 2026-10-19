Rolex, Louis Vuitton, Apple... Fransa'da yağmacıların hedefi oldu

Fransa'da 17 Ekim'deki protestolarda Rolex ve Louis Vuitton gibi lüks markaların mağazaları ile teknoloji işletmeleri yağma ve tahribatın hedefi olurken, çalınan ürünler arasında saatler, lüks çantalar ve yaklaşık 100 bin euro değerinde büyük bir seyahat bavulu da yer aldı.

Rolex, Hermes ve Louis Vuitton mağazaları da saldırıların hedefi oldu. Vitrinleri kırılan mağazalardan yüksek değerli ürünler çalındı. Rolex mağazasındaki yağmada saatler ve saat kutuları götürülürken, dağıtılan teşhir alanları ve boşaltılan saat kutularına ait görüntüler büyük yankı uyandırdı. Çalınan saatlerin sayısı ve toplam değerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

Louis Vuitton mağazalarından da çok sayıda lüks çanta, aksesuar ve seyahat ürünü çalındı. Yağmacıların, yaklaşık 100 bin euro değerindeki büyük bir seyahat bavulunu da götürdüğü belirtildi.

Lille ve Bordeaux'daki Apple mağazalarına giren maskeli gruplar, çok sayıda iPhone, iPad ve Mac bilgisayarı çaldı. Lille'de bir kişinin elinde MacBook bilgisayarla mağazadan çıkarak sevinç çığlıkları atması kameralara yansıdı. Olayların ardından çalınan iPhone'lardan biri uzaktan kilitlendi. Telefonun ekranında, cihazın Lille'deki Apple mağazasına götürülmesi gerektiğini belirten bir uyarı görüntülendi. Mesajda, telefonun konumunun takip edildiği ve güvenlik güçlerine haber verileceği ifade edildi. Mağazalardan çalınan elektronik ürünlerin kesin sayısı ve toplam değeri ise açıklanmadı.

Paris'te bir SFR mağazasına giren kişiler, raflardan aldıkları telefonları dışarıda bekleyenlere fırlattı. Elektronik eşya zincirleri, süpermarketler ve küçük işletmeler de benzer saldırılara maruz kaldı. Çalınan bazı ürünlerin daha sonra ikinci el satış platformlarında satışa çıkarıldığı görüldü.

Bordeaux'nun işlek Sainte-Catherine Caddesi'ndeki Decathlon mağazası ise yağmalandıktan sonra ateşe verildi. Lille'de spor mağazaları ile bir futbol kulübünün resmî ürün satış noktası da yağmalandı. Bazı kentlerde saldırılar 18 Ekim'de de devam etti.