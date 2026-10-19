CANLI MAÇ ANLATIMI | Trabzonspor ile Beşiktaş derbide karşılaşıyor

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İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 8. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.
Süper Lig'de 8. haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde 13 puanlı Trabzonspor ile 15 puanlı Beşiktaş, Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayacak kritik maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 3 maçta ise 3 galibiyet aldı. Trabzonspor, ligde 16 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Trabzonspor, ligdeki son maçında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 3-0 mağlup etmişti.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynadığı 3 maçta ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, ligde 16 gol atarken kalesinde ise 8 gol gördü. Beşiktaş, ligdeki son maçında sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-1 yenmişti.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Franculino
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Miretti, Olaitan, İlhan Fakılı, Trossard, Vlahovic
Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.