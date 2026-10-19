CANLI MAÇ ANLATIMI | Trabzonspor ile Beşiktaş derbide karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 8. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

Süper Lig'de 8. haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde 13 puanlı Trabzonspor ile 15 puanlı Beşiktaş, Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayacak kritik maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.

TRABZONSPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 3 maçta ise 3 galibiyet aldı. Trabzonspor, ligde 16 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Trabzonspor, ligdeki son maçında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 3-0 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynadığı 3 maçta ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, ligde 16 gol atarken kalesinde ise 8 gol gördü. Beşiktaş, ligdeki son maçında sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-1 yenmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Franculino

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Miretti, Olaitan, İlhan Fakılı, Trossard, Vlahovic

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.