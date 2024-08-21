Netanyahu'dan barış müzakerelerine sabotaj! Tek derdi soykırımı sürdürmek

21 Ağustos 2024 07:09 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 07:10

Gazze'de ateşkes çıkmazı: Netanyahu kabul etti Hamas, İsrail'in teklif değişikliğini işaret etti

Gazze'de ateşkes çıkmazı: Netanyahu kabul etti Hamas, İsrail'in teklif değişikliğini işaret etti

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Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden ve İsrail'in sayısız katliama imza attığı soykırım harekatında ateşkes için verilen mücadele her seferinde Binyamin Netanyahu'ya takılıyor. Gazze'yi bütünüyle işgal ederek İsrail toprağı haline getirmeyi, bölgede Filistinlileri yaşatmamayı kafasına koyan Başbakan Netanyahu, uzlaşmaz tavırları ve akıl dışı talepleriyle silahların susması için atılan adımları yokuşa sürüyor.

KASITLI OLARAK ENGELLİYOR

TRT Haber'in bölgedeki yerel medya kuruluşlarından derlediği habere göre Netanyahu'nun bu tavrı İsrail'de muhalefetin ve halkın da tepkisini çekiyor. İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun ateşkes görüşmelerini engellemeye çalıştığını belirterek, "Netanyahu'nun müzakereleri sabote etme girişimleri durdurulmalı" dedi.

Sosyal medya hesabından Netanyahu'yu hedef alan Lapid, esir takası anlaşmasının bir an önce gerçekleşmesi çağrısında da bulunurken İsrail medyasında da, Netanyahu'nun müzakereleri kasıtlı olarak sabote ettiği yönünde haberler yer aldı.

İsrail resmi televizyon kanalı KAN'da yer alan habere göre, İsrail'in müzakere heyetinde yer alan yetkililer görüşmelerdeki çıkmaz nedeniyle Netanyahu suçlanıyor. İsmi açıklanmayan yetkililer, Netanyahu'nun açıklamalarının "müzakereleri havaya uçurmayı amaçlamak" şeklinde yorumladı.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Öte yandan Tel Aviv ve Hayfa'da çok sayıda İsrailli, ateşkes, esir takası anlaşması ve Netanyahu yönetiminin istifası talebiyle protesto gösterisi düzenledi. Rehinelerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, "Netanyahu hükümetinin elinde kan var" şeklinde slogan attı.

Öfkeli kalabalık erken seçim düzenlenmesi yönündeki taleplerini de dile getirdi.