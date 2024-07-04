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Netanyahu'dan Biden'a 'saldırılara devam' telefonu: Hedefe ulaşana kadar...

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
04 Temmuz 2024 20:49 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 20:50

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. İkilinin görüşmesinde Netanyahu'nun Biden'a "hedeflerine ulaşıncaya kadar Gazze'deki saldırılara devam edeceği" dediği iletildi. 

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, iki liderin görüşmesinde Netanyahu "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" dolayısıyla Biden'ı tebrik etti.  

Netanyahu, Biden'a Tel Aviv ve Hamas arasında esir değişimi için yürütülen dolaylı görüşmelere İsrail'den bir heyet gönderme kararını bildirdi. 

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise rehinelerin serbest bırakılması konuşuldu.

Netanyahu'dan Biden'a 'saldırılara devam' telefonu: Hedefe ulaşana kadar... - 1. Resim

"HEDEFE ULAŞANA KADAR..."

Ayrıca, Netanyahu Biden'a, İsrail'in "hedefe ulaşana kadar" Gazze'deki operasyonlarına devam edeceğini belirtti. 

Netanyahu'dan Biden'a 'saldırılara devam' telefonu: Hedefe ulaşana kadar... - 2. Resim

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir takası anlaşmasına "her zamankinden daha yakın olduğunu" söylediği aktarılmıştı.

Netanyahu'nun Hamas'ın yanıtını ele almak için bugün Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı aktarmıştı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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