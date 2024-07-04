Netanyahu'dan Biden'a 'saldırılara devam' telefonu: Hedefe ulaşana kadar...

04 Temmuz 2024 20:49 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 20:50

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, iki liderin görüşmesinde Netanyahu "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" dolayısıyla Biden'ı tebrik etti.

Netanyahu, Biden'a Tel Aviv ve Hamas arasında esir değişimi için yürütülen dolaylı görüşmelere İsrail'den bir heyet gönderme kararını bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise rehinelerin serbest bırakılması konuşuldu.

"HEDEFE ULAŞANA KADAR..."

Ayrıca, Netanyahu Biden'a, İsrail'in "hedefe ulaşana kadar" Gazze'deki operasyonlarına devam edeceğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir takası anlaşmasına "her zamankinden daha yakın olduğunu" söylediği aktarılmıştı.

Netanyahu'nun Hamas'ın yanıtını ele almak için bugün Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı aktarmıştı.