Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Slovenya Başbakanı'na Filistin tebriği  

25 Haziran 2024 21:03 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 21:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Slovenya arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararını tebrik ederek, bu kararın bölgede kalıcı barış ve huzura katkı sağlayacağını ifade etti.

MİLLİ BİRLİK GÜNÜNÜ KUTLADI

Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya’nın millî gününü kutlayarak, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da güçlenmesini temenni etti.