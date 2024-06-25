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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Slovenya Başbakanı'na Filistin tebriği  

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
25 Haziran 2024 21:03 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Slovenya Başbakanı&#039;na Filistin tebriği  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Slovenya'nın Filistin'i devlet olarak tanımasını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Slovenya arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararını tebrik ederek, bu kararın bölgede kalıcı barış ve huzura katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Slovenya Başbakanı'na Filistin tebriği   - 1. Resim

MİLLİ BİRLİK GÜNÜNÜ KUTLADI 

Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya’nın millî gününü kutlayarak, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da güçlenmesini temenni etti. 

Kaynak: TGRT Haber
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