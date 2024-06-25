Son dakika! Erdoğan'dan organize suçla mücadele mesajı: 1 yıldaki başarı takdirle karşılanıyor

25 Haziran 2024 19:18 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 19:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Polis Akademisi'nde düzenlenen 'Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, son bir yılda organize suç örgütlerine karşı verilen mücadelenin vatandaşlar tarafından takdirle karşılandığını belirtti. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, yapılan operasyonların detaylarını paylaştı.

Erdoğan, bölücü terör örgütlerine karşı son bir yılda 34 bin 765 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlar neticesinde 7'si kırmızı, 1'i yeşil, 15'i turuncu ve 34'ü gri kategoride olmak üzere toplamda 1045 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, yaz ayları boyunca çok daha kararlı ve sonuç alıcı operasyonların gerçekleştirileceğini vurguladı.

FETÖ ile mücadele kapsamında son bir yılda 5 bin 827 operasyon yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu operasyonlarda 9 bin 350 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Erdoğan, devletin tüm kurumlarının FETÖ ile mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ FAŞİZMİN SIĞ SULARINA HAPSETMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün mezuniyet sevinci yaşayan 2 bin 366 polisimizi yürekten tebrik ediyorum. Afrika'dan Türk Cumhuriyetlerine, Balkanlardan Güney Asya'ya gönül coğrafyamızın dört bir ucunda görev yapacak siz kardeşlerime başarılar diliyorum. Çok geniş bir yelpazede Türkiye'yi tanıyan, milletimizi seven, insanımızla güçlü bağlara sahip kardeşlerimizin elde ettiği başarılardan biz de iftihar ediyoruz. Bir cihan imparatorluğunun bakiyesi üzerine kurulan Türkiye gibi bir devleti ırkçı, lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmez. Ülkemizin ekonomisine, turizmine, ticaretine ve kamu diplomasisine zarar verme girişimlerine eyvallah etmeyeceğiz.

"HUKUK DIŞINA ÇIKARAK DEVLETE HİZMET EDİLMEZ"

Hukukun dışına çıkılarak devlete hizmet edilmez. Kanunun arkasından dolanarak toplumda hizmet sağlanmaz. Görev ve yetkiler mevzuatla sınırlandırılmıştır. Ülkemiz bürokratik vesayetten çok çekmiştir. Ne güvenlik tam manasıyla sağlanmış ne de terörle mücadelede arzu edilen neticeye ulaşılabilmiştir. Biz bu dönemi Türkiye'nin kayıp yılları olarak değerlendiriyoruz. 2002'den beri hukuk ve demokrasinin karşısındaki zihniyete son verdik. Devletimizin güvenliğini ve milletimizin huzurunu temin etmeye çalıştık, aynı ilkeyi titizlikle yürütüyoruz. Sizler de göreviniz gereği daima bu hassasiyetle hareket etmenizi istiyorum. Vatandaşın canına, malına, namusuna, özgürlüklerine göz diken alçaklara asla müsamaha tanımayacaksınız. Kolluk kuvvetlerinin halka yaklaşımı devletin vatandaşıyla kurduğu bir ayna gibidir.

TERÖR İLE MÜCADELE MESAJI

Türkiye asimetrik tehditlerle yüzleşen bir ülkedir. Tüm suçlara ve tehditlerle mücadele etmek gibi bir mecburiyetimiz bulunuyor. Terör örgütüyle mücadelemizde 40 yılı geride bırakmak üzereyiz. Son yıllarda tarihi kazanımlar elde ettik. Polisimizin ve askerimizin muazzam çabalarıyla terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik. Modern silahlarımızın katkısıyla eli kanlı canilere nefes aldırmıyoruz. Son 1 yılda bölücü örgüte karşı 34 bin 765 operasyon yapıldı. 7'si kırmızı, 1'i yeşil, 15'i turuncu, 34'ü gri kategoride olmak üzere 1045 terörist etkisiz hale getirildi.

FETÖ'ye 5 bin 827 operasyon yapıldı, 9 bin 350 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışına kaçan firariler nereye kaçarlarsa kaçsınlar devletimizin eli FETÖ'cü alçakların ensesinde olmaya devam edecektir.

Organize suç örgütlerine karşı 1 yılda elde edilen başarıları milletimiz takdirle takip etmektedir.