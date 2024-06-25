Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu ile basına kapalı görüştü
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Haziran 2024 19:28 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 19:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile basına kapalı görüşme yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından binadan ayrılarak Polis Akademisi Mezuniyet Törenine geçti.
Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı