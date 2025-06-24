Netanyahu'dan kabinesine ateşkes sonrası talimat

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkes kararını duyurmasının hemen ardından kabine toplantısına katıldı.

NETANYAHU'DAN BAKANLARA TALİMAT

İsrail basını, kabine toplantısının sona erdiğini ve Netanyahu’nun bakanlara İran ve son gelişmeler hakkında konuşmama talimatı verdiğini iddia etti.

DARALTILMIŞ KABİNE TOPLANTISINA GEÇTİ

Siyasi kabine toplantısının ardından Netanyahu ve güvenlik kabinesinde yer alan bakanların, daraltılmış kabine toplantısına geçtikleri belirtildi.

İRAN VE İSRAİLLİ YETKİLİLER YORUMDAN KAÇINDI

İsrail Ordu Sözcülüğü, AA muhabirinin ateşkes ile ilgili sorularını cevapsız bıraktı.

İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de AA muhabirinin ateşkes ile ilgili sorusuna, "Takip ediyoruz. Sonucu daha sonra açıklayacağız." şeklinde cevap vermekle yetindi.

TRUMP TÜM DÜNYAYA DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump, kısa bir süre önce İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirmişti.