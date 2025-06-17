Netanyahu'dan muhaliflere ayaklanma çağrısı: Rejim uzun süre yaşamayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'daki rejim muhaliflerine ayaklanma çağrısını yineledi. İsrail'in saldırılarının rejim değişikliği için fırsat olduğunu söyleyen Netanyahu, "Rejim uzun süre yaşayamayacak" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'daki rejim muhaliflerinin Londra merkezli Iran International televizyonuna konuşan Netanyahu, İsrail'in İran'a saldırılarının rejim değişikliği için fırsat doğurduğunu söyledi.

MUHALİFLERE AYAKLANMA ÇAĞRISI

İran'daki rejimin günlerinin sayılı olduğunu ileri süren Netanyahu, İran'daki muhaliflerine ayaklanma çağrısı yaptı. Netanyahu, "İran yeniden büyük olabilir." diye konuştu.

"REJİM UZUN SÜRE YAŞAMAYACAK"

Netanyahu, İran'ın nükleer programı ve füze üretim kapasitesini yok etmek için daha yapılması gerekenler olduğunu ancak bunu tamamlayacaklarını savunarak, İran'daki rejimin "uzun süre yaşayamayacağını" savundu.