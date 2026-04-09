Netanyahu'dan geri adım! İsrail ile Lübnan arasında müzakereler başlayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran ile ABD arasında varılan geçici ateşkese dahil edilmesi tartışılan Lübnan için son kararını duyurdu. Gün içinde saldırıların devam edeceği şeklinde açıklamada bulunan İsrail Başbakanı müzakerelere başlayacaklarını söyledi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 19:06
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 20:13

Başbakanı Binyamin , hava ve kara saldırılarıyla hedef aldıkları ve ABD ile ateşkese dahil edip etmemekle tartıştıkları ile doğrudan müzakerelere başlama kararı verdiklerini açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hava ve kara saldırılarıyla hedef aldıkları Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlama kararı aldıklarını açıkladı.
Netanyahu, doğrudan müzakerelerin Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve iki ülke arasında barışçıl ilişkiler kurulmasına odaklanacağını belirtti.
ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i kapsayan geçici ateşkesin Lübnan'ı kapsayıp kapsamadığı konusunda çelişkili iddialar vardı.
İsrail ordusu, 8 Nisan Çarşamba günü Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirdi.
Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırılarda en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Netanyahu daha önceki açıklamasında, Lübnan'a saldırıların süreceği ve Hizbullah'ı vurmaya devam edecekleri mesajını vermişti.
LÜBNAN İLE MÜZAKERELER BAŞLAYACAK

Netanyahu, doğrudan müzakerelerin ’ın silahsızlandırılması ve iki ülke arasında "barışçıl ilişkiler kurulmasına" odaklanacağını ileri sürdü.

ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin Lübnan'ı kapsayıp kapsamadığı konusunda çelişkili iddialar ortaya atılırken İsrail ordusu, 8 Nisan Çarşamba günü başkent Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırılarda en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Söz konusu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçmişti.

"SALDIRILAR DEVAM EDECEK" DEMİŞTİ

İsrail Başbakanı gün içinde yaptığı önceki açıklamasında geçici ateşkese dahil edilmesi tartışılan Lübnan'a saldırıların süreceği mesajını vermiş ve "Gereken her yerde Hizbullah'ı vurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

