İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hava ve kara saldırılarıyla hedef aldıkları ve ABD ile ateşkese dahil edip etmemekle tartıştıkları Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlama kararı verdiklerini açıkladı.

HABERİN ÖZETİ Netanyahu'dan geri adım! İsrail ile Lübnan arasında müzakereler başlayacak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hava ve kara saldırılarıyla hedef aldıkları Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlama kararı aldıklarını açıkladı. Netanyahu, doğrudan müzakerelerin Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve iki ülke arasında barışçıl ilişkiler kurulmasına odaklanacağını belirtti. ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i kapsayan geçici ateşkesin Lübnan'ı kapsayıp kapsamadığı konusunda çelişkili iddialar vardı. İsrail ordusu, 8 Nisan Çarşamba günü Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırılarda en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Netanyahu daha önceki açıklamasında, Lübnan'a saldırıların süreceği ve Hizbullah'ı vurmaya devam edecekleri mesajını vermişti.

Netanyahu, doğrudan müzakerelerin Hizbullah’ın silahsızlandırılması ve iki ülke arasında "barışçıl ilişkiler kurulmasına" odaklanacağını ileri sürdü.

ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin Lübnan'ı kapsayıp kapsamadığı konusunda çelişkili iddialar ortaya atılırken İsrail ordusu, 8 Nisan Çarşamba günü başkent Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırılarda en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Söz konusu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçmişti.

İsrail Başbakanı gün içinde yaptığı önceki açıklamasında geçici ateşkese dahil edilmesi tartışılan Lübnan'a saldırıların süreceği mesajını vermiş ve "Gereken her yerde Hizbullah'ı vurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.