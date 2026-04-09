Hakan Fidan: İsrail Gazze'deki soykırımını Lübnan'a taşıyor

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi. Şeybani ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
ABD ile İran arasında 2 haftalık ateşkesle ilgili değerlendirmede bulunan Fidan, sürenin yeterli olmayabileceğini ve bu sürenin bir müddet daha uzatılabileceğini belirtti. Fidan ayrıca İsrail'in Lübnan saldırıları hakkında "Gazze'deki soykırımını Lübnan'a taşıyor." ifadesini kullandı.
Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"İsrail yayılmacılığı bitmeden bölgesel barış gelmez.
İsrail, Gazze'deki soykırımını şimdi Lübnan'a taşımaktadır. İsrail saldırılarını kadın ya da çocuk gözetmeden yapıyor.
2 hafta yeterli olmayabilir. Taraflar mutabık kalırsa ateşkes bir müddet daha uzatılır.
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, komşularımız ve ortaklarımızla yakın bir iş birliği ve temas içerisinde bulunduk. Temaslarımızda savaşa nihai bir son vermeye yönelik gayretleri sürekli gündemde tuttuk.
Uluslararası toplumun İsrail’in adımlarına karşı gerekli tedbirleri alması şart.
İsrail’in Batı Şeria’da yürüttüğü eylemleri endişeyle takip ediyoruz. Uluslararası toplumu seferber etme çabalarımızı da ortaklarımızla beraber yürütmekteyiz.
Dünya İsrail'in muhtemel sabotaj hamlelerine karşı hazır ve gerekli tepkiyi koyacak durumda olmalı.
Krizlerden gerekli dersler çıkarılmalı. İsrail'in müzakere sürecini sabote etmeye yönelik eylemlerine karşı aklıselimle hareket edilmesi zaruridir."