Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi. Şeybani ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ Hakan Fidan: İsrail Gazze'deki soykırımını Lübnan'a taşıyor Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin Türkiye'ye resmi ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran ateşkesi ve İsrail'in Lübnan saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki 2 haftalık ateşkes süresinin yeterli olmayabileceğini ve uzatılabileceğini belirtti. Fidan, İsrail'in Gazze'deki soykırımını Lübnan'a taşıdığını ve kadın ya da çocuk gözetmeden saldırılar yaptığını ifade etti. Fidan, İsrail yayılmacılığı bitmeden bölgesel barışın gelmeyeceğini vurguladı. Uluslararası toplumun İsrail'in adımlarına karşı gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirtti. İsrail'in Batı Şeria'da yürüttüğü eylemleri endişeyle takip ettiklerini ve uluslararası toplumu seferber etme çabalarını sürdürdüklerini söyledi.

ABD ile İran arasında 2 haftalık ateşkesle ilgili değerlendirmede bulunan Fidan, sürenin yeterli olmayabileceğini ve bu sürenin bir müddet daha uzatılabileceğini belirtti. Fidan ayrıca İsrail'in Lübnan saldırıları hakkında "Gazze'deki soykırımını Lübnan'a taşıyor." ifadesini kullandı.

"İSRAİL YAYILMACILIĞI BİTMEDEN BÖLGESEL BARIŞ GELMEZ"

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İsrail yayılmacılığı bitmeden bölgesel barış gelmez.

İsrail, Gazze'deki soykırımını şimdi Lübnan'a taşımaktadır. İsrail saldırılarını kadın ya da çocuk gözetmeden yapıyor.

2 hafta yeterli olmayabilir. Taraflar mutabık kalırsa ateşkes bir müddet daha uzatılır.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, komşularımız ve ortaklarımızla yakın bir iş birliği ve temas içerisinde bulunduk. Temaslarımızda savaşa nihai bir son vermeye yönelik gayretleri sürekli gündemde tuttuk.

"ULUSLARARASI TOPLUM İSRAİL'E KARŞI GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMALI"

Uluslararası toplumun İsrail’in adımlarına karşı gerekli tedbirleri alması şart.

İsrail’in Batı Şeria’da yürüttüğü eylemleri endişeyle takip ediyoruz. Uluslararası toplumu seferber etme çabalarımızı da ortaklarımızla beraber yürütmekteyiz.

Dünya İsrail'in muhtemel sabotaj hamlelerine karşı hazır ve gerekli tepkiyi koyacak durumda olmalı.

Krizlerden gerekli dersler çıkarılmalı. İsrail'in müzakere sürecini sabote etmeye yönelik eylemlerine karşı aklıselimle hareket edilmesi zaruridir."