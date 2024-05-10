Netanyahu’dan silah tedarikini durduracağını açıklayan ABD’ye rest: Gerekirse tırnaklarımızla savaşacağız

10 May 2024 10:55 - Güncelleme : 10 May 2024 10:55

Abluka altındaki Gazze'de katliam emri veren Binyamin Netanyahu, ülkesine geçtiğimiz hafta bir silah sevkiyatını durduran ABD yönetimine resti çekti.

"YANLIZ KALMAMAIZ GEREKİYORSA YANLIZ KALACAĞIZ"

İsrail’in şu anda bağımsızlığını ilan ettiği 1948 yılına göre çok daha güçlü olduğunu belirten Netanyahu, “Düşmanlarımızı ve bizi yok etmek isteyenleri yenmek için kararlıyız ve birlik içindeyiz. Yalnız kalmamız gerekiyorsa yalnız kalacağız. Daha önce de söylediğim gibi gerekirse tırnaklarımızla savaşacağız” dedi.

"ÜLKEMİZİ KORUMAK İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Biden ile Gazze’deki savaşla ilgili yaşanan anlaşmazlıkların üstesinden gelebileceklerini umduğunu aktaran Netanyahu, "Sık sık anlaşmalarımız oldu ama fikir ayrılıklarımız da oldu, bunları aşmayı başardık. Umarım artık bunları da aşabiliriz ama ülkemizi korumak için üzerimize düşeni yapacağız” ifadelerini kullandı.

NE OLUMŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden ABD medyasına verdiği röportajda, İsrail'in Gazze Şeridi’nde güneyinde 1 milyondan fazla sivilin sığındığı Refah'a geniş çaplı kara saldırısıyla girmesi durumunda İsrail’e silah göndermeyi durduracağını açıklamıştı. Biden, “Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim” ifadelerini kullanmıştı.