Netanyahu'dan Trump'a acil kodlu telefon! 'İran'a saldırı planlarını durdur' emri

ABD merkezli gazete The New York Times'ın (NYT) haberinde ABD'nin İran'a olası saldırısına karşın bölgedeki diğer ülkelerin yaklaşımı masaya yatırıldı.

Gazeteye konuşan ABD’li yetkililer, Netanyahu’nun 14 Ocak’ta Trump’la telefon görüşmesi yaptığını ve bu görüşme kapsamında İran’a yönelik saldırı planlarını ertelemesini talep ettiğini aktardı.

İsimleri açıklanmayan yetkililer, Netanyahu’nun 13 Ocak’ta ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile de görüştüğünü, aynı gün Trump’ın üst düzey danışmanlarının askeri seçenekleri ele almak üzere Beyaz Saray’da toplandığını belirtti.

Körfez ülkelerinden bir yetkili de Katar, Suudi Arabistan, Umman ve Mısır'ın da İran'a yönelik olası saldırının geniş çaplı bölgesel çatışmaya yol açabileceği endişesiyle son günlerde Washington yönetiminden benzer taleplerde bulunduğunu ifade etti.

Aynı yetkilli, bu Arap ülkelerinin, Tahran yönetimiyle de iletişime geçtiğini, saldırıya uğramaları halinde bölgedeki diğer ülkelere saldırmamaları yönünde uyarıda bulunduğunu kaydetti.

ABD, AĞIR MAKİNELERİ BÖLGEYE YÖNLENDİRİYOR

Gazeteye açıklama yapan iki hükümet yetkilisi, ABD Savunma Bakanlığının, bölgeye ek silah ve savunma teçhizatı sevk ettiğini belirtti.

Yetkililer, uçak gemisi "Abraham Lincoln" ve ona eşlik eden bazı savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'nden Orta Doğu'ya doğru ilerlediğini bildirdi.

Jetler, saldırı uçakları ve yakıt ikmal uçaklarından oluşan bir dizi savaş uçağının da yakında bölgeye ulaşmasının beklendiğini kaydeden yetkililer, misilleme ihtimaline karşı da hava savunma ekipmanının gönderildiğini anlattı.

Yetkililer, bölgedeki silahlanmayla Tahran'ın protestoculara şiddet uygulamasını engellemeyi ve saldırı planlamasında daha fazla seçeneğin elde tutulmasının amaçlandığını ifade etti.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 bin 97 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.