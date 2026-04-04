İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in ABD ile ortak şekilde İran’a yönelik saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. Netanyahu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı görüntülü paylaşımda, İran’ın petrokimya tesislerinin Tahran yönetimi için büyük bir gelir kaynağı olduğunu ve İsrail ordusunun söz konusu tesisleri hedef aldığını savundu. Netanyahu, İran’a yönelik saldırılarda ilk önce ülkedeki çelik üretim tesislerinin hedef alındığını ve sonrasında petrokimya tesislerinin vurulduğunu söyledi. İsrail Başbakanı, "İran’ın çelik üretim kapasitesinin yüzde 70’ini ortadan kaldırdık. Söz verdiğim şekilde, onları vurmaya devam edeceğiz" dedi.

Netanyahu'dan yeni İran açıklaması: 'Yüzde 70'ini vurduk'

Netanyahu’nun paylaşımında İran tesislerine yönelik saldırılara ilişkin kareler de yer aldı.

PETROKİMYA TESİSLERİNE YÖNELİK SALDIRI

İsrail Hava Kuvvetleri, İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz ve Mahşehr şehirlerinde petrokimya tesisleri ile Buşehr eyaletinde nükleer enerji santraline saldırı düzenlemişti. Saldırılarda çok sayıda patlama meydana gelmişti. İranlı yetkililer, Mahşehr Özel Petrokimya Bölgesi ile Fecr 1 ve 2, Recal, Emir Kebir, Bu Ali ve Bender İmam petrokimya tesislerinin hedef alındığını, tesislerin bazı bölümlerinde hasar meydana geldiğini ve saldırılarda 5 kişinin yaralandığını ifade etmişti.

BUŞEHR NÜKLEER SANTRALİ’NE 4’ÜNCÜ SALDIRI

İran medyası, Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahası yakınına bir füzenin isabet ettiğini aktarmıştı. Santralin yan binalarından birinde hasar meydana gelirken, santralde görevli 1 güvenlik personelinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. İlk incelemelere göre saldırının santralin ana bölümlerine zarar vermediği ve işletim sürecinin etkilenmediği belirtilmişti.