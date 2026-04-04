Netanyahu'dan yeni İran açıklaması: 'Yüzde 70'ini vurduk'

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ile ortaklaşa düzenlenen operasyonlarda İran’ın çelik üretim kapasitesinin yüzde 70’inin devre dışı bırakıldığını duyurdu. Netanyahu, "Onları vurmaya devam edeceğiz" dedi.

GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 23:14
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 00:53

İsrail Başbakanı , İsrail’in ABD ile ortak şekilde İran’a yönelik saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. Netanyahu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı görüntülü paylaşımda, İran’ın petrokimya tesislerinin Tahran yönetimi için büyük bir gelir kaynağı olduğunu ve İsrail ordusunun söz konusu tesisleri hedef aldığını savundu. Netanyahu, İran’a yönelik saldırılarda ilk önce ülkedeki çelik üretim tesislerinin hedef alındığını ve sonrasında petrokimya tesislerinin vurulduğunu söyledi. İsrail Başbakanı, "İran’ın çelik üretim kapasitesinin yüzde 70’ini ortadan kaldırdık. Söz verdiğim şekilde, onları vurmaya devam edeceğiz" dedi.

HABERİN ÖZETİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in ABD ile ortaklaşa İran'ın petrokimya ve çelik üretim tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüğünü belirtti.
Netanyahu, İran'ın petrokimya tesislerinin Tahran yönetimi için büyük bir gelir kaynağı olduğunu ve İsrail ordusunun bu tesisleri hedef aldığını savundu.
İran'a yönelik saldırılarda ilk önce ülkedeki çelik üretim tesislerinin, sonrasında ise petrokimya tesislerinin hedef alındığı belirtildi.
Netanyahu, İran'ın çelik üretim kapasitesinin yüzde 70'ini ortadan kaldırdıklarını ve vurmaya devam edeceklerini söyledi.
İsrail Hava Kuvvetleri, İran'ın Huzistan eyaletindeki Ahvaz ve Mahşehr şehirlerinde petrokimya tesislerine ve Buşehr eyaletinde nükleer enerji santraline saldırı düzenledi.
Saldırılarda Mahşehr Özel Petrokimya Bölgesi ile Fecr 1 ve 2, Recal, Emir Kebir, Bu Ali ve Bender İmam petrokimya tesislerinin hedef alındığı ve bazı bölümlerinde hasar meydana geldiği bildirildi.
Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahası yakınına isabet eden bir füze sonucu yan binalardan birinde hasar oluştuğu ve 1 güvenlik personelinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Netanyahu’nun paylaşımında İran tesislerine yönelik saldırılara ilişkin kareler de yer aldı.

PETROKİMYA TESİSLERİNE YÖNELİK SALDIRI

İsrail Hava Kuvvetleri, İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz ve Mahşehr şehirlerinde petrokimya tesisleri ile Buşehr eyaletinde nükleer enerji santraline saldırı düzenlemişti. Saldırılarda çok sayıda patlama meydana gelmişti. İranlı yetkililer, Mahşehr Özel Petrokimya Bölgesi ile Fecr 1 ve 2, Recal, Emir Kebir, Bu Ali ve Bender İmam petrokimya tesislerinin hedef alındığını, tesislerin bazı bölümlerinde hasar meydana geldiğini ve saldırılarda 5 kişinin yaralandığını ifade etmişti.

BUŞEHR NÜKLEER SANTRALİ’NE 4’ÜNCÜ SALDIRI

İran medyası, Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahası yakınına bir füzenin isabet ettiğini aktarmıştı. Santralin yan binalarından birinde hasar meydana gelirken, santralde görevli 1 güvenlik personelinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. İlk incelemelere göre saldırının santralin ana bölümlerine zarar vermediği ve işletim sürecinin etkilenmediği belirtilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Netanyahu'dan İran halkına ayaklanma çağrısı
Netanyahu yaşıyor mu, öldü mü? SON DAKİKA! Kahve videosu yapay zeka iddiası!
