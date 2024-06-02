Netanyahu’nun danışmanı, Joe Biden'a sitem etti: Siyasi bir konuşma yaptı

02 Haziran 2024 11:29 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 11:45

Soykırım davasına bir müdahil ülke daha! Şili'den Lahey'de İsrail'e karşı başvuru

Soykırım davasına bir müdahil ülke daha! Şili'den Lahey'de İsrail'e karşı başvuru

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'daki konuşmasında; İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü aktarmıştı.

"ÜZERİNDE ÇALIŞILMASI GEREKEN BİRÇOK AYRINTI VAR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dış politika danışmanı Ophir Falk, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları üzerine konuştu. Anlaşmanın İsrail' için iyi bir sonucu olmadığını aktaran Falk, "Üzerinde çalışılması gereken birçok ayrıntı olduğunu" ifadelerini kullandı.

İngiliz The Sunday Times gazetesine konuşan Falk, Biden’ın açıklamalarının "siyasi bir konuşma" olduğunu ileri sürdü.

"İSRAİL'İN TALEPLERİ KARŞILANANA KADAR ATEŞKES YOK"

İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sona ermesi için "Hamas’ın yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması" gerektiğini söyleyen Falk, önerilen anlaşmanın "üzerinde çalışılması gereken birçok ayrıntı olduğunu" belirterek, "İsrail’in hedefleri karşılanana kadar kalıcı ateşkes olmayacağını iddia etti.