 | Berrak Arıcan Baş

Netanyahu'nun 'kahraman' ilan ettiği eski İsrail ajanı şimdi rakibi oldu: Skandal Gazze çıkışı

İsrail adına casusluk yaptığı gerekçesiyle ABD'de 30 sene hapis yatan ardından ülkesine iade edilen Jonathan Pollard, yaklaşan İsrail Meclisi seçimlerine "Gazze'de etnik temizlik" vaadi içeren bir siyasi programla katılacağını açıkladı.

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 13:08

ABD'de adına yaptığı için 30 sene hapis yatan ve daha sonra ülkesine iade edilen Jonathan Pollard, İsrail merkezli Kanal 13'e açıklamalarda bulundu. 71 yaşındaki Pollard, İsrail'in mevcut liderlerinin ülkeyi başarısızlığa uğrattığını söyleyerek, yeni bir partiyle seçimlere hazırlandığını dile getirdi.

SEÇİM VAADİ ''GAZZE'DE ETNİK TEMİZLİK''

İsrail adına casusluk yaptığı için ABD'de 1985'te tutuklanan ve Kasım 2015'te şartlı tahliye edilen Pollard, bu yıl yapılacak İsrail Meclisi seçimlerine "'de etnik temizlik" vaadi içeren bir siyasi programla katılacağını duyurdu.

Eski casus, "Kişisel olarak Gazze'nin mevcut tüm sakinlerinin zorla uzaklaştırılmasını, bölgenin ilhak edilmesini ve oranın yeniden bizim tarafımızdan yerleşime açılmasını tercih ediyorum." diyerek etnik temizlik niyetini ortaya koydu.

NETANYAHU 'KAHRAMAN' GİBİ KARŞILADI

ABD'de hapiste olduğu süre boyunca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından desteklenen Pollard, 2020'de İsrail'e göç etti ve havaalanında Netanyahu tarafından bir kahraman gibi karşılandı.

İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere farklı cephelerde yürüttüğü saldırıları başarısız bulan Pollard, Netanyahu'nun geçmişteki desteğine rağmen şu an Başbakan'ın sert bir muhalifi haline gelmiş durumda.

Bununla birlikte Pollard, Ekim 2026'da yapılması beklenen seçimlerden Netanyahu'nun yine bir koalisyon hükümetinin başında çıkması durumunda, "O zaman onu desteklemek zorunda kalacağız." dedi.

ESKİ AJANIN İSRAİL İÇİN CASUSLUK YAPTIĞI YILLAR

Yahudi kökenli Jonathan Pollard, 1985'te ABD Deniz Kuvvetleri'nde çalışırken İsrail için ajanlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Pollard, İsrail istihbaratına gizli belgeler temin ederken yakalanmış, ABD yönetimi Soğuk Savaş döneminde ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle Pollard'ı yargılamıştı.

1987'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Pollard, sadece İsrail'in güvenliği konusunda belgeler temin ettiğini iddia etse de bazı belgelerin eski Sovyetler Birliği'nin eline geçmiş olabileceği ileri sürülmüştü.

2012'de ortaya çıkan 1987 tarihli bir CIA belgesi, Pollard'ın Arap ülkeleri ve Pakistan'ın nükleer çalışmaları, "Arapların tuhaf silahları", eski Sovyet uçakları, eski Sovyet hava savunması, eski Sovyetler Birliği'nin havadan havaya ve havadan karaya füzeleri, Arap muharebe düzeni, konuşlanması ve hazırlığı gibi konular üzerine yoğunlaştığını göstermişti.

Pollard'ın İsrail'e ne tür belgeleri sızdırdığı ise hiçbir zaman tam olarak açıklanmamıştı.

CASUSLUK YAPTIĞINI KABUL ETTİ

İsrailli yetkililer, Pollard'ın casusluk olayında önce bütün iddiaları reddetmiş ancak 1996'da Pollard'a İsrail vatandaşlığı verilmesinin ardından casusluk yaptığını kabul etmişti.

Pollard, 30 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Kasım 2015'te şartlı tahliye edilmişti.

Pollard'ın casusluğunun ABD ulusal güvenliğine verdiği zararı değerlendiren dönemin Pentagon avukatı Marion Bowman, 2014 yılında NBC News'e verdiği demeçte, casusun İsrail'e olan bağlılığı kadar para hırsıyla da hareket ettiğini söylemiş ve Pollard'ın gizli belgeleri iki başka ülkeye daha sağladığını ileri sürmüştü.

