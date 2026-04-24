İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, 76 yaşındaki Netanyahu’nun kanser olduğu ortaya çıktı. Netanyahu’nun rahatsızlığı rutin kontroller sırasında fark edildiği bildirildi. Erken evre prostat kanseri geçirdiği ve bu sürecin herkesten sır gibi saklandığı öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ Netanyahu'nun kanser olduğu ortaya çıktı! Aylardır herkesten gizlenmiş İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rutin kontroller sırasında fark edilen erken evre prostat kanseri olduğu ve tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığı bildirildi. Netanyahu'nun kanser olduğu rutin kontroller sırasında ortaya çıktı. Erken evre prostat kanseri teşhisi konuldu ve bu durum herkesten saklandı. Netanyahu'ya radyoterapi uygulandığı ve sürecin olumlu ilerlediği belirtildi. Tümörün tamamen temizlendiği ve son kontrollerde kanser hücresi kalıntısına rastlanmadığı vurgulandı. Başbakan'ın 29.12.2024 tarihinde iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle cerrahi bir tedavi gördüğü açıklandı.

TÜMÖR TAMAMEN TEMİZLENDİ

Geçtiğimiz günlerde 'öldü' haberiyle günlerce gündemden düşmeyen Netanyahu'ya radyoterapi uygulandığı ve sürecin olumlu ilerlediği kaydedildi. Tümörün tamamen temizlendiği belirtilirken, son kontrollerde herhangi bir kanser hücresi kalıntısına rastlanmadığı vurgulandı.

RUTİN KONTROLLERDE ORTAYA ÇIKTI

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

29.12.2024 tarihinde Başbakan, iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle cerrahi bir tedavi görmüştür. Prosedür başarıyla ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadan tamamlanmıştır. Ameliyat sonrası rutin takibin bir parçası olarak yapılan MRI incelemesinde, prostatta 1 cm'den küçük, şüpheli özelliklere sahip mikroskobik bir odak saptanmıştır.

Yapılan ileri tetkikler, bunun gerçekten de prostat kanserinin tesadüfi ve erken evre bir bulgusu olduğunu doğrulamıştır. Diğer tüm testlerin şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladığı üzere, bu durum metastaz yapmamış, çok küçük bir lezyonun erken teşhisidir.