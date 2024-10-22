Netanyahu'nun konutu saldırı sonrası ilk kez görüntülendi!

22 Ekim 2024 20:26 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 20:33

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evine Hizbullah tarafından düzenlenen İHA saldırısının ardından evde meydana gelen hasar görüntülendi.

Hizbullah​ güçleri üç gün önce Gazze​'yi kana bulayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​'nun evine İHA saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası Netanyahu'nun evi ilk kez görüntülendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İsrail'in Caesarea şehrindeki evine 19 Ekim’de Hizbullah tarafından gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonrası oluşan hasar görüntülendi.

NETANYAHU'NUN YATAK ODASINA SALDIRI!

İsrail medyası, İHA’nın Netanyahu’nun evindeki yatak odasının penceresine isabet ettiğini belirtirken, camların güçlendirilmiş olması sayesinde İHA'nın pencereden geçemediği vurgulandı. Yayınlanan görüntülerde, saldırı sonucunda camın parçalanarak çevreye dağıldığı gözlemlendi.

SALDIRIDA EVİNDE DEĞİLDİ!

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu ve eşinin saldırı sırasında evde olmadığı bildirilmişti. Netanyahu ise saldırıdan saatler sonra yaptığı paylaşımda, "Bugün beni ve eşimi öldürmeye çalışan İran ajanları acı bir hata yaptı" diye konuşmuştu.