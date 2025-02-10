Netanyahu'nun suçlamalarına Mısır'dan sert tepki! İpler yeniden gerildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın da planı olan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini desteklediğini söyledi. Mısır'ın Filistinlilerin Gazze'den gönüllü ayrılmasını engellediğini öne sürdü. ABD medyasından Fox News'e açıklamalarda bulunan Netanyahu, Gazze’deki Filistinlilerin bölgeden ayrılmak istediğini, İsrail’in Gazze Şeridi’ne şiddetli saldırılar başlattığı 7 Ekim 2023’ten önce bile çok sayıda Filistinlinin Gazze’den ayrılmak için kendisine talepte bulunduğunu iddia etti.

''MISIR GAZZE'DEN ÇIKIŞA İZİN VERMİYOR''

Netanyahu, "Herkes Gazze’yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak tanımlıyor. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü buradaki insanlar buradan ayrılamıyor. Böyle bir seçenekleri yok. Mısır, onların Gazze’den çıkmasına izin vermiyor. Eğer onlara bir seçenek sunulursa, ayrılacaklardır." dedi.

Netanyahu, Gazze’deki Filistinlilerin bölgeden ayrılmak istediğini, ancak sınır kapısındaki görevlilerin rüşvet aldığını, sadece zenginlerin Gazze’den çıkabildiğini, diğerlerinin ise içeride kaldığını ileri sürdü. Filistinlilerin Gazze’den geçici bir süreliğine bile olsa çıkarılması fikrini desteklediğini belirten İsrail Başbakanı, Bunun Hamas’ı yok etmek ve Gazze’yi yeniden inşa etmek için gerekli olduğunu savundu.

MISIR'DAN NETANYAHU'YA SERT TEPKİ

Netanyahu'nun bu sözlerinin ardından Mısır'dan sert tepki geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından Netanyahu'nun sözlerinin tamamen gerçek dışı olduğu ifade edildi. Mısır, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Gazze’nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı’nın yönetimiyle ilgili açıklamalarını sert bir şekilde kınadı ve bu iddiaların, Tel Aviv’in Filistinlilere yönelik ihlallerini örtbas etmeyi amaçladığını belirtti.

''KASITLI VE KABUL EDİLEMEZ''

Mısır, Netanyahu’nun bu açıklamalarını "kasıtlı ve kabul edilemez bir dezenformasyon" olarak nitelendirerek, Mısır'ın, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı ilk günden itibaren, bölgeye acil insani yardım sağlamak için yoğun çaba sarf ettiğini" belirtti.

Bakanlık ayrıca, Filistin halkının zorla göç ettirilmesiyle ilgili herhangi bir planı kesin bir şekilde reddettiklerini vurgulayarak, "Mısır, Filistinlilerin zorla Mısır, Ürdün veya Suudi Arabistan’a sürgün edilmesine yönelik her türlü girişimi kesinlikle reddetmektedir." ifadelerini kullandı. Açıklamada, Gazze’deki Filistin halkının topraklarına bağlılığının desteklendiği belirtilerek, Filistinlilerin meşru davalarına sahip çıkmaya devam ettiği ve yaşadıkları tüm zorluklara rağmen topraklarını terk etmeyi reddettikleri ifade edildi..

Öte yandan Mısır, Filistin meselesindeki son gelişmeleri ele almak amacıyla 27 Şubat'ta düzenlenecek acil bir Arap zirvesine ev sahipliği yapacağını duyurdu.