Netflix'i Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı Fiona Harvey batıracak! Davada 'itiraf' gelişmesi

04 Ağustos 2024 14:14 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 14:33

Dijital dizi/film izleme platformu Netflix'in popüler dizilerinden Baby Reindeer'ın davası devam ediyor. Fiona Harvey isimli bir kadının yaşadıklarından ve yaşattıklarından ilham alınarak yazılan Baby Reindeer için Harvey, 170 milyon dolarlık davada avantajlı duruma geçti.

Baby Reindeer'daki Martha olduğunu iddia eden Fiona Harvey, "Baby Reindeer kesinlikle gerçek bir hikaye değil. Ben 'hüküm giymiş bir sapık' değilim. Hiçbir zaman suçlanmadım. Hiç kimse beni bu şekilde sunmak veya görüntümü kullanmak için iznimi istemedi" demesinin üzerine Netflix'in itirafı gündem oldu.

NETFLIX 'HAPSE GİRDİ' DEMİŞTİ

Deadline'ın haberine göre, Netflix dizideki bazı olayların değiştirildiğini, gerçek Martha'nın aslında Gadd'ı takip etmekten dolayı mahkum edilmediğini kabul etti.

Bu itirafın, Netflix'e karşı açılan 170 milyon dolarlık davanın sonucunu etkileyebileceği düşünülüyor.

Öte yandan dizinin yazarı ve başrol oyuncusu daha önce "Martha Scott, Fiona Harvey değil. Tıpkı dizideki tüm karakterler gibi Martha da kurmaca bir karakter" demişti.

BABY REINDEER DİZİSİNİN KONUSU

Yazar ve başrol oyuncusu Richard Gadd'ın kendi gerçek hikayesinden uyarladığı dizi, 'Donny Dunn' karakteriyle ısrarlı takipçisi Martha'nın ilişkisini konu alıyor. Dizi, hayatı boyunca başarısız olan komedyen Donny'nin etrafında dönüyor. Donny’nin çalıştığı barda Martha'ya ısmarladığı çayla beraber ise işler değişiyor.

Bu ikramdan sonra, avukat olduğunu söyleyen 'Martha' karakteri ile Donny'nin saplantılı arkadaşlık ilişkisi başlıyor. Donny beş yılı aşkın bir süre boyunca sayısız mektup, 40 bin e-posta, 740 tweet ve 350 sesli mesaj ile taciz ediliyor.