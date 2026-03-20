Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Netnayahu'dan kara harekatı sinyali: Havadan devrim olmaz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a karşı ABD ile birlikte başlattıkları savaşta kara harekatının sinyallerini verdi. Kara operasyonu için birçok ihtimal olduğunu belirten Netanyahu, "Havadan devrim olmaz. Kara unsuru da olmak zorunda" dedi. Savaşın bitmesi için gün saymadıklarını söyleyen İsrail Başbakanı, yine de düşünülenden daha çabuk biteceğini savundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 02:58
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 02:58

İsrail Başbakanı Binyamin , İsrail ve 'nin yönelik savaşına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yabancı basının da yer aldığı toplantıda Netanyahu, İran'ı 'nı kapatarak dünyaya şantaj yapmaya çalışmakla suçlayarak, "Bu işe yaramayacak. İsrail, kendi yöntemleriyle, istihbaratla ve başka araçlarla Hürmüz Boğazı'nı açmaya yönelik Amerikan çabasına yardım ediyor" dedi.

ABD'yi savaşa İsrail'in sürüklediği söylemini reddeden Netanyahu, "Gerçekten Başkan Trump'a birilerinin ne yapacağını söyleyebileceğini mi düşünüyorlar? Başkan Trump, kararlarını her zaman ABD için neyin iyi olduğunu düşünerek verir" dedi.

Netanyahu, İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilmemesi gerektiğini kendisine Trump'ın söylediğini ifade ederek, "İkna edilmeye ihtiyacı yoktu" iddiasında bulundu.

KARA HAREKATI SİNYALİ

Netanyahu, "O anı seçmek ve o ana ulaşmak İran halkına kalmış bir şey. Havadan devrim yapılamaz. Bunu yalnızca havadan yapamazsınız. Havadan birçok şey yapabilirsiniz ve biz de yapıyoruz ama bir kara unsuru da olmak zorunda. Bu kara unsuru için birçok ihtimal var ama bütün ihtimalleri sizinle paylaşmayacağım" dedi.

"SAVAŞIN BİTMESİ İÇİN GÜN SAYMIYORUZ"

Savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin bir soruya Netanyahu, "Nükleer programı darmadağın etmek istiyoruz ve bunu yapıyoruz. Bunların ulaşılabilir hedefler olduğunu düşünüyorum ama bunun üzerine bir takvim ya da kronometre koymayacağım. Ulaşılması gereken hedeflerimiz olduğunu düşünüyorum ve gün saymıyoruz" cevabını verdi.

"Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı gibi dar boğazlardan geçmek yerine alternatif güzergahlar oluşturmalı"
Netanyahu, "Bence yapılması gereken şey, Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı gibi dar boğazlardan geçmek yerine alternatif güzergahlar oluşturmaktır. Böylece petrol akışı için boru hatları, gaz boru hatları Arabistan yarımadası üzerinden batıya, İsrail'e kadar, Akdeniz limanlarımıza kadar gider ve bu boğaz sıkışma noktalarını sonsuza kadar ortadan kaldırmış oluruz" iddiasında bulundu.

"SAVAŞ DÜŞÜNÜLENDEN ÇOK DAHA HIZLI BİTECEK"

Netanyahu, "Bu savaşın insanların düşündüğünden çok daha hızlı sona ereceğini de öngörüyorum" dedi.

TRUMP'I KIZDIRAN SALDIRIYI İTİRAF ETTİ: TEK BAŞIMIZA HAREKET ETTİK

ABD Başkanı Trump'ın bugün İsrail'in, İran'ın gaz sahalarına yönelik saldırısından hoşnut olmadığını söylemesine ilişkin bir soruya Netanyahu, "Birincisi İsrail, gaz tesisi konusunda kendi başına hareket etti. İkincisi, Başkan Trump, bizden gelecekteki saldırıları ertelememizi istedi ve biz de bekliyoruz. İran rejiminin çatırdadığına dair herhangi bir işaret var mı? Çok sayıda işaret var" dedi.

"REJİM AYAKTA KALABİLİR"

Netanyahu, "Peki size şu anda İran'daki rejimin çökeceğini taahhüt edebilir miyim? Size söyleyebileceğim şey, rejimin çökmesi için gerekli şartları oluşturmaya çalıştığımız olacaktır. Fakat İran rejimi ayakta kalabilir. Kalmayabilir de. Ayakta kalırsa çok daha zayıf olacak" iddiasında bulundu.

ABD'Yİ YANILTTI MI?

Bu savaşa ABD'yi ikna etmek için Washington yönetimini yanılttıkları suçlamasına gönderme yapan bir soruya Netanyahu, "Ben kimseyi yanıltmadım. İran'ın nükleer programını geliştirmesini, bunu yer altına taşımasını ve ABD'ye nükleer başlıklı füzeler fırlatabilecek hale gelmesini önleme gerekliliği konusunda Başkan Trump'ı ikna etmeme gerek yoktu. Bunu kendisi anladı. Bunu bana o açıkladı" dedi.

"LÜBNAN'DA GELECEK İÇİN PLANLARIMIZ VAR"

Netanyahu, Lübnan ile ilgili soru üzerine, " planlarımızı açıklayamam. Lübnan'da gelecek için planlarımız var. Açıkça söylemek gerekirse, bir numaralı çabamız İran'a yönelik" dedi.

ETİKETLER
#abd
#iran
#savaş
#netanyahu
#hürmüz boğazı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.