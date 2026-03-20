Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İran: ABD ile hiçbir görüşme yapmıyoruz

ABD ile İsrail ortaklığında İran'a karşı başlatılan savaşın 3. haftası geride kalırken, bölgede karşılıklı saldırılar devam ediyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezayi, çatışmaların sonlanması için ABD ile hiçbir görüşme yapmadıklarını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İran: ABD ile hiçbir görüşme yapmıyoruz
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 04:37
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 05:28

Meclisi Ulusal ve Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezayi, 'daki savaşla ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

HABERİN ÖZETİ

İran: ABD ile hiçbir görüşme yapmıyoruz

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezayi, Orta Doğu'daki savaşla ilgili açıklamalarda bulundu.
Rezayi, herhangi bir devletin topraklarını veya üslerini düşmana açması durumunda kesinlikle düşman olarak muamele göreceğini belirtti.
Hark Adası'nda güvenliğin sağlandığını ve petrol ihracatının devam ettiğini dile getirdi.
Şu anda Amerikalılarla hiçbir görüşme yapmadıklarını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rezayi, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonunun İran Genelkurmayı ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrası açıklamada bulundu.

BÖLGE ÜLKELERİNE İKAZ: DÜŞMAN OLARAK MUAMELE GÖRÜRLER

İran Silahlı Kuvvetlerinin ve İsrail'e karşı sahadaki durumu ve operasyonlarının ele alındığı toplantıya ilişkin bilgi veren Rezayi, "Herhangi bir devletin topraklarını veya üslerini herhangi bir şekilde düşmana açması durumunda kesinlikle düşman olarak muamele görecektir." ifadesini kullandı.

MÜZAKERE YOK

Hark Adası’nda güvenliğin sağlandığını ve petrol ihracatının devam ettiğini dile getiren Rezayi, "Şu anda Amerikalılarla hiçbir görüşme yapmıyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Hark Adası'na yaptığı saldırının adanın büyük bir kısmını "tamamen yerle bir ettiğini" ve adayı "sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabileceklerini" belirtmişti.

ETİKETLER
#abd
#iran
#orta doğu
#güvenlik
#Dış Politika
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.