İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezayi, Orta Doğu'daki savaşla ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İran: ABD ile hiçbir görüşme yapmıyoruz İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezayi, Orta Doğu'daki savaşla ilgili açıklamalarda bulundu. Rezayi, herhangi bir devletin topraklarını veya üslerini düşmana açması durumunda kesinlikle düşman olarak muamele göreceğini belirtti. Hark Adası'nda güvenliğin sağlandığını ve petrol ihracatının devam ettiğini dile getirdi. Şu anda Amerikalılarla hiçbir görüşme yapmadıklarını ifade etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rezayi, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonunun İran Genelkurmayı ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrası açıklamada bulundu.

BÖLGE ÜLKELERİNE İKAZ: DÜŞMAN OLARAK MUAMELE GÖRÜRLER

İran Silahlı Kuvvetlerinin ABD ve İsrail'e karşı sahadaki durumu ve operasyonlarının ele alındığı toplantıya ilişkin bilgi veren Rezayi, "Herhangi bir devletin topraklarını veya üslerini herhangi bir şekilde düşmana açması durumunda kesinlikle düşman olarak muamele görecektir." ifadesini kullandı.

MÜZAKERE YOK

Hark Adası’nda güvenliğin sağlandığını ve petrol ihracatının devam ettiğini dile getiren Rezayi, "Şu anda Amerikalılarla hiçbir görüşme yapmıyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Hark Adası'na yaptığı saldırının adanın büyük bir kısmını "tamamen yerle bir ettiğini" ve adayı "sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabileceklerini" belirtmişti.