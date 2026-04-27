New York'un Times Meydanı'nda birçok Türk derneğinin destek verdiği eylemde, Mamdani'nin 24 Nisan'da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşım protesto edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ New York Belediye Başkanı Mamdani'nin skandal paylaşımına Türk-Amerikan toplumundan sert tepki New York'un Times Meydanı'nda Türk dernekleri, belediye başkanı Mamdani'nin sosyal medyadaki 24 Nisan paylaşımı nedeniyle bir protesto düzenledi. Protestoda dijital kamyonlar ve Türk bayrakları kullanılarak Mamdani'nin Ermeni nüfusa yönelik iddiaları ve Karabağ'daki gelişmelerle ilgili değerlendirmeleri protesto edildi. Türk-Amerikan toplumu üyeleri, Mamdani'nin açıklamasının tarihsel ve siyasi bir meselede tek taraflı olduğunu ve hizmet etmekle yükümlü olduğu topluluk üyelerini ötekileştirme riski taşıdığını belirtti. Açıklamada, 1915-1923 yıllarında yaşanan olayların tarihsel gerçekler ışığında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı ve yanlış anlaşılmaları derinleştiren söylemlerden kaçınılması çağrısı yapıldı. Mamdani'nin X hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan ve Türkiye'yi Karabağ'daki Ermeni nüfusa saldırmakla ve Ermenileri bölgeden sürmekle suçladığı belirtildi. Protesto sırasında bazı Ermeni vatandaşlar ile Türk toplumu üyeleri arasında kısa gerginlikler yaşandı.

DİJİTAL KAMYONLAR VE TÜRK BAYRAKLARIYLA PROTESTO

Türk-Amerikan toplumunun her kesiminden üyelerinin katıldığı protestoda marşlar söylendi ve dövizler taşındı.

Protesto sırasında bazı Ermeni vatandaşlar ile Türk toplumu üyeleri arasında kısa gerginlikler yaşandı.

Türk bayrağı giydirilmiş ve söz konusu iddialara karşı bilgilerin yer aldığı dijital kamyonlar da Times Meydanı'ndan geçiş yaptı.

Protestoyla ilgili yayımlanan yazılı açıklamada, Mamdani'nin yaptığı paylaşımın ve Karabağ'daki son gelişmeleri nitelendirme biçiminin yanlışlığı vurgulandı.

"ÖTEKİLEŞTİRME RİSKİ TAŞIYORSUNUZ"

Mamdani'nin çeşitli kültür ve etnik grupları buluşturan bir şehrin belediye başkanı olduğu hatırlatılan açıklamada, "Söz konusu açıklamanızda, derin tartışmalara konu olmuş tarihsel ve siyasi bir meselenin tek bir tarafının benimsendiğini düşünmekte ve bizzat hizmet etmekle yükümlü olduğunuz toplulukların üyelerini ötekileştirme riski taşımasından endişe duymaktayız." ifadeleri kullanıldı.

Mamdani'nin ifadelerinin kesin bir dille reddedildiği belirtilen açıklamada, 1915-1923 yıllarında yaşanan olayların tarihsel gerçeklerin ışığında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Türk-Amerikan toplumunun hem New York'a hem de ABD'ye katkılarının altı çizilen açıklamada, "yanlış anlaşılmaları derinleştiren söylemlerden uzak durulması" gereğine değinildi.

Mamdani, 1915 olaylarının yıl dönümüne ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan ve Türkiye'yi "Karabağ'daki Ermeni nüfusa saldırmakla" suçlamış ve Ermenilerin bölgeden "sürüldüğünü" iddia etmişti.