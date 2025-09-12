Menü Kapat
25°
Dünya
 Yusuf Özgür Bülbül

New York Bildirgesi BM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

BMGK, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin bildiriyi kabul etti. İşte detaylar...

New York Bildirgesi BM Genel Kurulu'nda kabul edildi!
AA
AA
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 18:35
|
12.09.2025
12.09.2025
saat ikonu 18:40

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan kararı kabul edildi.

New York Bildirgesi BM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

10 ÜLKE HAYIR OYU KULLANDI

Toplantıda, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'nin onaylanması için sunulan tasarıya ilişkin oylama yapıldı. Oylamada, ABD ve İsrail'in de aralarında olduğu 10 ülke "hayır" oyu kullanırken, 142 ülke Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan karara "evet" oyu verdi.

12 ÜLKE ÇEKİMSER

Oylamada, 12 ülke çekimser kaldı. Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona ermesini hedefliyor.

ETİKETLER
#filistin
#barış
#bm genel kurulu
#İki Devletli Çözüm
#New York Bildirgesi
#Uluslararası Politikalar
#Dünya
