25°
Dünya
Çekya elini güçlendiriyor! Onlarca tank için Almanya'nın kapısını çaldılar

Çekya, Avrupa'nın artan Rusya endişeleri karşısında harekete geçti. Almanya'dan 44 adet Leopard 2A8 ana muharebe tankı satın alan Çekya toplamda 1.34 milyar avro değerinde anlaşmaya imza attı.

Çekya elini güçlendiriyor! Onlarca tank için Almanya'nın kapısını çaldılar
Avrupa'da artan Rusya korkusu bu kez de 'yı harekete geçirdi. Fransız-Alman savunma şirketi KNDS’den yapılan açıklamada, Çekya Savunma Bakanlığı adına Federal Teçhizat, Bilgi Teknolojisi ve Kullanım Dairesi ile KNDS Deutschland arasında Çekya'ya ilk etapta 44 adet Leopard 2A8 ana muharebe tankının tedariki için anlaşma imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın kapsamlı servis ve lojistik destek hizmetlerini de içerdiği ve toplam sipariş değerinin 1,34 milyar avro olduğu ifade edildi.

Çekya elini güçlendiriyor! Onlarca tank için Almanya'nın kapısını çaldılar

ÇEKYA'NIN SON YILLARDAKİ EN BÜYÜK SAVUNMA ALIMI

Ayrıca, Çekya’nın kurtarma, köprü kurma, mühendislik ve sürücü okulu araçları gibi 19 Leopard sistemi daha satın almayı planladığı ve bunun için gelecekte ayrı anlaşma imzalanacağı aktarıldı.

Söz konusu anlaşmayla Çekya, Almanya ile ortak Leopard 2A8 tedarik programına katılan üçüncü ülke oldu.

Bu satın almanın, Çekya’nın son yıllardaki en büyük savunma alımlarından birisi olması dikkati çekti.

