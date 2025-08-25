Avrupa silahlanma yarışına girdi: Piyasayı patlatacak

Goldman Sachs’ın yeni raporuna göre, Avrupa Birliği’nin 2027’ye kadar yapacağı ek harcamalar bölgenin sanayi metali ihtiyacında ciddi bir sıçrama yaratacak.

SAVUNMA BÜTÇELERİ HIZLA BÜYÜYOR

MSCI Europe Havacılık ve Savunma Endeksi yıl başından bu yana %72 değer kazandı. ABD’deki S&P Havacılık ve Savunma Endeksi ise %31 artış gösterdi. Yükselişin arkasında, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan güvenlik kaygıları ve Washington’un NATO ülkelerine yaptığı “daha fazla harcama” baskısı var.

Goldman analistlerine göre Euro Bölgesi’nde savunma harcamaları, 2024’te GSYH’nin %1,9’undan 2027’de %2,7’sine çıkacak. Bu da yıllık bütçelere 167 milyar euro eklenmesi anlamına geliyor.

METAL YOĞUN YATIRIMLAR YOLDA

Artışın yaklaşık %40’ının metal yoğun teçhizat alımlarına yönelmesi bekleniyor. Bu oran, NATO’nun tipik %20’lik normunun neredeyse iki katı.

Şu anda savunma sanayii, küresel metal talebinin yaklaşık %3’ünü oluşturuyor. Avrupa özelinde ise pay yalnızca %2. Ancak yeni yatırımlarla 2027’ye kadar Avrupa’nın toplam sanayi metali talebinde %6’lık artış öngörülüyor.

BAKIR ÖNE ÇIKIYOR

Goldman Sachs, küresel ölçekte bakır talebinin bu süreçten en çok faydalanacağını vurguluyor. Askeri araçlar, silah sistemleri, kablolama ve enerji altyapısında kritik rol oynayan bakır, aynı zamanda yapay zekâ veri merkezlerindeki büyümeden de destek buluyor.

Banka, savunma ve yapay zekâ kaynaklı talebin küresel bakır talebi büyümesini yıllık %2’den %2,4’e çıkarabileceğini belirtiyor. Bu tabloya göre 2026 için ton başına 10.000 dolar, 2027 için ise 10.750 dolar fiyat öngörülüyor.

Şu anda Londra Metal Borsası’nda 3 aylık bakır vadeli işlemleri ton başına 9.797 dolar seviyesinde işlem görüyor.