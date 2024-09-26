New York'taki Erdoğan-Meloni görüşmesine damga vuran bakışlar! Hayranlığını gizleyemiyor

26 Eylül 2024 12:50 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 12:58

BM Genel Kurulu kapsamında ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan tarafından kabul edilen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin görüşmeden servis edilen fotoğraflardaki hayran bakışları dikkatlerden kaçmadı. İki liderin ilk görüşmelerindeki yine hayran bakışları dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, kurula hitap etti. Cumhurbaşkanı, bunun dışında birçok isimle görüşme yaptı. Onlardan biri de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni​ oldu.

ORTA DOĞU​ VE UKRAYNA GÖRÜŞÜLDÜ

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Erdoğan’ın, Meloni ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmenin merkezinde, Orta Doğu'da giderek zorlaşan durumun yanı sıra, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile adil ve kalıcı bir barış arayışının desteklenmesi konusundaki ortak taahhüt yer aldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, ikili ilişkiler bağlamında, münasebetlerin daha da güçlendirilmesi amacıyla iki hükümet arasında bir zirve ve bir İş Forumu’nun en kısa sürede yapılması yönündeki ortak isteğin yinelendiği bildirildi.

Konuya ilişkin bir açıklama da İtalya Başbakanlığı'ndan geldi.

Açıklamada "Görüşmenin merkezinde, Orta Doğu'da giderek zorlaşan durumun yanı sıra, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve adil ve kalıcı bir barış arayışının desteklenmesi konusundaki ortak taahhüt vardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "İkili ilişkiler bağlamda, ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla iki hükümet arasında bir zirve ve bir İş Forumu’nun en kısa sürede toplanması yönündeki ortak istek yinelendi." ifadesi yer aldı.

MELONİ'NİN BAKIŞLARI

Görüşmeden servis edilen fotoğraflarda ise samimiyet dikkat çekti.

Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran bakışları gözlerden kaçmadı.

İLK GÖRÜŞMEYE DE BAKIŞLAR DAMGA VURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Melonie'nin ilk görüşmesine de hayran bakışları damga vurmuştu. İkilinin temasları dünya basınında da geniş yankı uyandırmıştı.