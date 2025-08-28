Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Nijerya alarma geçti! Kolera salgınında bilanço artıyor

Nijerya'da kolera salgını ülkeyi alarma geçirdi. Salgın nedeniyle Zamfara eyaletinde ilk belirlemelere göre en az 8 kişi hayatını kaybetti. 11 yerleşim yerinde 200'den fazla kişi enfekte oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nijerya alarma geçti! Kolera salgınında bilanço artıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 15:19

Batı Afrika ülkesi ’da kolera salgını ülkeyi alarma geçirdi. Ülkenin kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinin Bukkuyum bölgesinde kolera salgını nedeniyle en az 8 kişi hayatını kaybetti. Eyaletteki 11 yerleşim yerinde 200’den fazla kişi enfekte oldu.

Yerel yetkililer, ülkede var olan sınırlı sağlık hizmetlerine erişim ve güvenlik sorunlarının, krizi daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Nijerya alarma geçti! Kolera salgınında bilanço artıyor

ACİL MÜDAHALE GEREKİYOR

Nijer eyaletine bağlı Gurusu köyü yetkilisi Muhammed Jibci ise "Şu anda 21'den fazla hasta hastaneye yatırılmış durumda, ancak 3 kişi Nasarawa Genel Hastanesi’ne ulaşmadaki gecikmeler nedeniyle hayatını kaybetti" ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Süleyman Ebu Bekir Gumi, Zamfara hükümetine ve uluslararası STK’lara acil müdahale çağrısı yaptı. Gumi, "Her gecikme, özellikle kadınlar ve çocuklar arasında daha fazla can kaybına neden olacaktır" diyerek, bölgeye acil müdahale ekiplerinin ve kolera tedavi merkezlerinin gönderilmesini talep etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Endonezya'da salgın paniği! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Meksika'da korkutan vaka! Et yiyen kurtçuklar kontrolden çıkıyor
ETİKETLER
#Nijerya
#Kolera Salgını
#Zamfara
#Acil Müdahale
#Kamu Sağlığı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.