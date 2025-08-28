Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Meksika'da korkutan vaka! Et yiyen kurtçuklar kontrolden çıkıyor

Meksika'da artan et yiyen kurtçuk vakaları ülkeyi paniğe sürükledi. Kurtçuklar korkutucu boyutlara ulaşırken, ABD'nin de kapısına dayandı.

Meksika'da korkutan vaka! Et yiyen kurtçuklar kontrolden çıkıyor
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 14:03

'da hükümet verilerine göre, ülkede 17 ağustos itibarıyla hayvanlarda 5 bin 86 et yiyen vidalı kurtçuk vakası kaydetti.

Bu verilerin ışığında temmuz ayında bildirilen vaka sayısına göre yüzde 53'lük bir artış göze çarpıyor. Daha önce kamuoyuna açıklanmayan güncellenmiş rakamlar, şu anda 649 aktif vaka olduğunu gösteriyor.

işletmesi East Foundation'ın CEO'su Neal Wilkins, “Bu kesinlikle endişe verici. Özellikle aşırı sıcaklarda, aylık rakamlarda yüzde 50'lik bir artış olması, bunun kontrol altına alınamadığı anlamına geliyor” ifadelerine yer verdi.

Vakaların büyük çoğunluğu sığırlarda tespit edildi ancak Meksika hükümetinin verileri köpekler, atlar ve koyunlarda da istila olduğunu gösterdi.

Meksika'da korkutan vaka! Et yiyen kurtçuklar kontrolden çıkıyor

VİDALI KURTÇUKLAR ABD'NİN KAPISINA DAYANDI

Vidalı kurtçuklar, sıcakkanlı hayvanları canlı canlı yiyen ve sığır sürülerini ve yerel vahşi yaşamı tahrip edebilen parazitler olarak biliniyor.

2023'te başladığından beri vidalı kurtçuklar Orta Amerika'dan kuzeye doğru Meksika'ya ilerledi ve 'ye yaklaştı. Amerikalı çiftçiler ve hayvancılık sektörü oyuncuları, ABD tahminlerine göre Amerika'nın en büyük sığır üretim eyaleti olan Teksas'a yaklaşık 1,8 milyar dolarlık bir zarara mal olacak bir istiladan korkarak, sineklerin kuzeye doğru ilerleyişini yakından izledi.

Meksika'da korkutan vaka! Et yiyen kurtçuklar kontrolden çıkıyor

CANLI CANLI YİYORLAR

Dişi vidalı kurt sinekleri, sıcakkanlı hayvanların yaralarına yüzlerce yumurta bırakır. Yumurtalar çatladığında, larvalar keskin, kancalı ağızlarını kullanarak canlı eti delip geçerler. Beslenir, yarayı büyütür ve tedavi edilmezse sonunda konakçısını öldürürler.

ABD'de salgın etkisindeki bir ülkeden seyahatle bağlantılı Yeni Dünya vidalı kurdu vakasının ilk insan vakası pazar günü bildirilmişti.

ETİKETLER
#Meksika
#abd
#salgın
#çiftçilik
#Hayvan Sağlığı
#Vidalı Kurtçuk
#Ekolji
#Dünya
