Donald Trump'tan dikkat çeken Orta Doğu açıklaması: Tarihte ilk kez özel bir şey için hazır

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından Gazze'ye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'da büyük bir başarı için gerçek bir şanslarının olduğunu belirten Trump, "Hepimiz ilk kez özel bir şey için hazırız. Bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

'GAZZE İÇİN ANLAŞMA ÇOK YAKIN'

Trump'ın bu açıklamasının Gazze'deki çatışmaları sona erdirecek bir anlaşmaya yakın olduğunu söylemesinden birkaç gün sonra gelmesi oldukça dikkat çekti.

YARIN NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Trump, pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşecek. İkilinin gerçekleştireceği bu görüşmede Gazze konusunun hiç olmadığı kadar detaylı bir şekilde konuşulması bekleniyor.