Trump'tan Fed Başkanı Powell'e 'Kovuldun!' karikatürü! Herkes bu görseli konuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump, şimdiye kadar birçok kez hakaretler savurduğu Fed Başkanı Jerome Powell'i hedef alan bir karikatür paylaştı. Karikatürde, Trump'ın, Powell'e ''Kovuldun'' dediği görülüyor.

Trump'tan Fed Başkanı Powell'e 'Kovuldun!' karikatürü! Herkes bu görseli konuşuyor
ABD Başkanı Donald Trump, bir türlü yıldızının barışmadığı Başkanı 'i bir kez daha hedef aldı. Sahibi olduğu platformu 'dan paylaşım yapan Trump, karikatürde, Powell'e ''Kovuldun (You're fired) ifadelerini kullanıyor.

Trump'ın bu paylaşımı, sosyal medyada çok sayıda etkileşim alırken akıllarda soru işareti oluştu. Fed Başkanı Powell'ın görevden alınıp alınmadığı merak edildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Olacakların sinyalini veriyor" gibi yorumlarda bulundu.

Trump'tan Fed Başkanı Powell'e 'Kovuldun!' karikatürü! Herkes bu görseli konuşuyor

ABD TARİHİNDE İLK OLABİLİR!

Öte yandan Fed'de ısrarla bekleyen ve son olarak yapılan 25 baz puanlık indirimi de çok az bulan Trump, Fed Başkanı Powell'i ağır sözlerle eleştirmeye devam ediyor.

Trump'tan Fed Başkanı Powell'e 'Kovuldun!' karikatürü! Herkes bu görseli konuşuyor

Trump ayrıca, mortgage dolandırıcılığı iddiaları nedeniyle Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un görevden alınmasını da gündeme getirmiş ancak Cook iddiaları reddetmiş ve Trump yargı engeline takılmıştı. Tarih boyunca daha önce bir ABD başkanı, Fed başkanını görevden almadı.

