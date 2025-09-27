Trump’tan Microsoft’a çağrı: “Lisa Monaco’yu kovun”

ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji devi Microsoft’u hedef aldı. Trump, şirketin küresel ilişkiler başkanı Lisa Monaco’nun işine son verilmesi gerektiğini söyledi.

“ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ” İDDİASI

Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde Adalet Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Monaco’nun, o yıllarda kendisine karşı çeşitli soruşturmaları desteklediğini öne sürdü. Mart ayında Monaco’nun güvenlik izinlerini iptal eden Trump, bu kararı hatırlatarak, “Microsoft’ta çalışması sayesinde çok hassas bilgilere erişim sağlayabilir. Bu da onu ABD ulusal güvenliği için ciddi bir tehdit haline getiriyor” ifadelerini kullandı.

MİCROSOFT SESSİZ KALDI

Monaco’nun Microsoft’taki görevi Haziran ayında gündeme gelmişti. Trump’ın açıklamaları sonrası şirkete yöneltilen sorulara ise henüz yanıt gelmedi.

SİYASİ HESAPLAŞMA GÖLGESİ

Trump’ın bu çağrısı, eski FBI Direktörü James Comey’nin bir gün önce Adalet Bakanlığı tarafından hakkında dava açılmasının hemen ardından geldi. Bu durum, Trump’ın uzun süredir siyasi rakipleri olarak gördüğü eski yetkililerle hesaplaşma arayışını hızlandırdığı yorumlarına yol açtı.